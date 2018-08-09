Antalyalılara 1 ton dondurma ikram ettiler

Süleyman EKİN- İsmail ÖRS/ANTALYA, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl kincisi düzenlenecek Uluslararası Dondurma Festivali kapsamında il il dolaşan TIR'ın bugünkü durağı Antalya oldu. Görevliler vatandaşlara 1 ton dondurma ikram etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Akdo, Karpedo, Yaşar İce ve Alpedo dondurma firmalarının bu yıl ortaklaşa düzenleyeceği 2. Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali’nin tanıtımı için 1 Ağustos’ta yola çıkan Dondurma TIR'ının bugünkü durağı Antalya oldu. Yavuz Özcan Parkı’nda 18.00-21.00 saatleri arasında Antalyalılara, yerli ve yabancı turistlere hizmet veren dondurma TIR'ına yoğun ilgi oldu. Antalyalılar, sıcak yaz günlerinde hakiki Kahramanmaraş dondurmasını ikram eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.