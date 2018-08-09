Antalyalılara 1 ton dondurma ikram ettiler

Süleyman EKİN- İsmail ÖRS/ANTALYA, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl kincisi düzenlenecek Uluslararası Dondurma Festivali kapsamında il il dolaşan TIR'ın bugünkü durağı Antalya oldu. Görevliler vatandaşlara 1 ton dondurma ikram etti.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Akdo, Karpedo, Yaşar İce ve Alpedo dondurma firmalarının bu yıl ortaklaşa düzenleyeceği 2. Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali’nin tanıtımı için 1 Ağustos’ta yola çıkan Dondurma TIR'ının bugünkü durağı Antalya oldu. Yavuz Özcan Parkı’nda 18.00-21.00 saatleri arasında Antalyalılara, yerli ve yabancı turistlere hizmet veren dondurma TIR'ına yoğun ilgi oldu. Antalyalılar, sıcak yaz günlerinde hakiki Kahramanmaraş dondurmasını ikram eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.
Antalya'da masaj ve güzellik merkezine fuhuş baskını
ABD'ye giden Türk heyeti Ankara'ya döndü!
Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi
Yemen'de 10 yaşındaki erkek çocuğuna tecavüz eden üç kişi idam edildi!
Evli çiftten inanılmaz tuzak! Böyle dolandırmışlar
Transparanda sınır tanımadı!
Korkunç kumpas! Şampuan şişelerine gizli kamera yerleştirip görüntüleri sattı!
MHP'den anket şirketleri için kanun teklifi
Sedir (Kleopatra) Adası'na gelenler içeri terlik dahi sokamıyor
CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti
Canan Karatay'dan olay yaratacak sözler
Okuyucu Yorumları 0 yorum