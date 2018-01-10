Antalya'nın doğusu için şiddetli yağış uyarısı

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da yarın öğle saatlerinde başlayacak olan ve cumartesi günü akşam saatlerine kadar sürecek şiddetli yağışın, doğu ilçelerinde etkili olacağı kaydedildi.
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, perşembe günü Antalya çevrelerinde başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, cumartesi günü akşam saatlerine kadar Serik, Manavgat, İbradı ve Akseki ilçelerinde etkili olacağı belirtildi. Toplamda metrekareye 80-120 kg yağış bırakması beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında oluşabilecek ani kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
Abdullah Gül, OHAL sorusunu yanıtsız bıraktı
Doğu Perinçek: Darbe girişiminin bilgisi Saray'a 14 Temmuz’da verildi
Akşener: Erdoğan, Boğaziçi'ne bağırmadı, Davutoğlu'na bağırdı
İran'dan sonra bir Orta Doğu ülkesi daha karıştı! Tunus'ta protesto şoku!
Trump göçmen politikasında kararlı, sırada beş ülke daha var!
WhatsApp'tan büyük yenilik!
Jandarma'nın yeni kıyafetleri görücüye çıktı!
Grip olan herkesin kullandığı o ilaçta büyük tehlike!
Tecavüze uğrayan kadın, yaşadıklarına dayanamayıp bayıldı
Şehidin nişanlısı bunu başardı ve... 'Ben artık vatanımla evliyim'
Hasip Kaplan'dan HDP'yi karıştıran tweet'ler: Sırrı gitsin film çeksin
Okuyucu Yorumları 0 yorum