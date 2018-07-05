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Antalya'nın düşman işgalinden kurtuluşu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 12:10 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım, Vali Karaloğlu'na mesajı göndererek, Antalya'nın düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı

Başbakan Binali Yıldırım, Antalya'nın düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı.

Başbakanlık internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yıldırım, Antalya'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla Vali Münir Karaloğlu'na bir kutlama mesajı gönderdi.

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Antalya’nın düşman işgalinden kurtuluşu Başbakan Binali Yıldırım

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