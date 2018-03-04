Antalya’nın fethinin 811. yıl etkinlikleri

Antalya’nın 811’inci Fetih Kutlamaları kapsamında, ‘Fetih Yürüyüşü’ gerçekleştirildi. Yürüyüşe yaklaşık 5 bin Antalyalı katıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Valiliği, Akdeniz Üniversitesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ortak düzenlediği ‘Antalya’nın 811. Fetih Kutlamaları’, ‘Fetih Yürüyüşü’ ile devam etti. Fetih Yürüyüşü’ne yaklaşık 5 bin Antalyalının yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya AK Parti milletvekilleri Hüseyin Samani, Mustafa Köse, Sena Nur Çelik, İbrahim Aydın, Atay Uslu, Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncuları Nurettin Sönmez, Gülsim İlhan ve Ayberk Pekcan katıldı. Fetih Yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı’nda başlarken, Işıklar Caddesi üzerinden Karaalioğlu Parkı’nda son buldu. “Bu toprakları vatan yapmak için şehit düşen herkese rahmet diliyorum”

Karaalioğlu Parkı’nda son bulan yürüyüşün ardından protokol konuşmaları yer aldı. İlk olarak sahneye çıkan ve Antalya’nın fetih kutlamalarını çok önemli bir günde yapıldığını dile getiren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, kutlamaların ‘Zeytin Dalı Operasyonu’na denk geldiğini söyledi. Başkan Türel, “Geçmişte Malazgirt’te, Çanakkale’de sadece bir toprak parçasını işgal etmek için değil gönülleri fethetmek için bulundular. O yüzden bugün önemli, o yüzden çok önemli. Zeytin Dalı Operasyonu’nda, 15 Temmuz’da, Çanakkale ve bu toprakları vatan yapmak için şehit düşen herkese rahmet diliyorum” dedi.

“Bu topraklar bize kolay yar olmamıştır”

Bugün bu topraklarda huzurlu ve mutlu yaşanıyorsa, Gıyaseddin Keyhüsrev’e borçlu olunduğunu belirten Başkan Türel, “Biz fetihleri gönülleri fethetmek için yaparız. Varlığımızı, kültürümüzü o asil yürekli insanlara borçluyuz. Hatıralarını yaşatmak bizim en iyi şuurumuzdur. Tarihimizi çok iyi bilmek ve ders çıkarmak ve emin adımlarla ilerlemek zorundayız. Tarih bizim kimliğimizdir. Anadolu’nun Türkleşmesini anlatmak birkaç cümleye sığdırılarak anlatılabilir ama bu topraklar bize kolay yar olmamıştır” diye konuştu. “Bu topraklar bugün bile tüm dünyanın gözünün olduğu, şehit ve gazi kanlarıyla alınmıştır”

Bugünlerde çekilen dizilerin köklerimize olan farkındalığı ortaya koyduğunu ifade eden Türel, konuşmasını şöyle tamamladı:

“811 yıl önce yapılan fetihle bu güzel topraklar bize bırakılmıştır. Son 10-15 senede ciddi mesafeler alındığının altını çizmek isterim. Bazı TV dizileri bunda öncü rol oynuyor. İnşallah Antalya’nın fethini de topluma daha iyi anlatan sinema filmlerini perdede görürüz. Bu topraklar bugün bile tüm dünyanın gözünün olduğu, şehit ve gazi kanlarıyla alınmıştır. Bugüne kadar binlerce şehit verdik. Daha güzel bir yerde yaşayalım diye seve seve canlarını verdiler.”