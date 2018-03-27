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Antalya’nın kavşaklarına barışın simgesi zeytin ağacı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 13:03 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya kent merkez ve ilçelerde refüj ve kavşakları yaşları 200-250 arasında değişen barışın simgesi asırlık zeytin ağaçlarıyla süslüyor.Büyükşehir Belediyesi, refüj ve kavşakları binlerce yıl yaşayabilen zeytin ağaçlarıyla donatıyor.

Antalya’nın kavşaklarına barışın simgesi zeytin ağacı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya kent merkez ve ilçelerde refüj ve kavşakları yaşları 200-250 arasında değişen barışın simgesi asırlık zeytin ağaçlarıyla süslüyor.
Büyükşehir Belediyesi, refüj ve kavşakları binlerce yıl yaşayabilen zeytin ağaçlarıyla donatıyor. Havalimanı kavşağında bulunan yonca kavşaklar ve refüjlerde 47adet, 100’üncü Yıl Bulvarı’nda 1 adet, Markantalya kavşağında 2 adet, Antalyaspor kavşağında 4 adet, Otogar kavşağında 4 adet, Demre Kent Meydanı’nda 9 adet ve Kepez Düden kavşağında 7 adet olmak üzere toplam 74 adet asırlık zeytin ağacı dikildi. Yaklaşık bin yıl yaşayabilen ve en dayanıklı ağaçlardan zeytin ağacının uzun yaşamını yapraklarında bulunan oleuropein maddesi sağlıyor. Bu maddenin zeytin ağaçlarını hastalık ve zararlı maddelerden koruduğu biliniyor.

Antalya’nın kavşaklarına barışın simgesi zeytin ağacı

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