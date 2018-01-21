Antalya'nın okul birincilerine 5 yıldızlı tatil 1

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmecileri Birliği (AKTOB), Antalya'da, ortaokul ve lise son sınıfların okul birincileri ve ailelerine 5 yıldızlı otelde tatil hediye etti. Tatilden, 768 öğrenci ve 1536 yakını yararlanıyor.Büyükşehir Belediyesi 3 yıldan bu yana başarılı öğrencileri 5 yıldızlı tatille ödüllendirdiği tatil hediyesi projesini bu yıl da sürdürdü. 19 Ocak Cuma günü karnelerin dağıtımı ardından okullar tarafından belirlenen okul birincisi 768 öğrenciyle 1536 yakını Antalya'nın dünyaca ünlü turizm merkezi Belek'teki 5 yıldızlı Spice Hotel'de tatile başladı. Okul birincisi öğrencilerin 5 yıldızlı tatili 3 gün sürecek. Antalya'nın en ücra köşesindeki yerleşim yerindeki okul birincilerinden en lüks semtlerindeki okul birincilerine kadar öğrencileri kapsayan tatilde, birçok öğrenci ve ailesi ilk defa 5 yıldızlı otelde konaklama imkanı buldu.BAŞKAN TÜREL AİLESİYLE ÖĞRENCİLERİ ZİYARET ETTİAntalya'nın okul birincisi öğrencilerine 5 yıldızlı tatil fırsatı sunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Parili Menderes Türel, eşi Ebru Türel ve çocuklarıyla tatildeki öğrencileri ve ailelerini ziyaret etti. Başkan Türel, öğrencilerle otelde futbol ve basketbol oynadı.TÜM BİRİNCİLER BİRLİKTEAntalya'daki okul birincisi öğrencilerin 5 yıldızlı tatili ziyadesiyle hak ettiğini belirten Menderes Türel, "Her biri okullarının en başarılı talebesi olarak çok önemli başarılara imza atıyor. Gençlerimiz, çocuklarımız geleceğimizin teminatı. Onları teşvik etmek Büyükşehir Belediyesi olarak en önemli görevlerimizden biri. Bu yıl 4'üncü defa sömestir tatilinde öğrencilerimizi aileleriyle 5 yıldızlı tatille ağırlıyoruz. Antalya'nın en ücra köşesindeki okulunun birincisi de burada, kent merkezinde bir kolejdeki okul birincisi de burada" dedi.ÇOĞU İLK DEFA GELİYORProjeyi AKTOB'la ortak yürüttüklerini anlatan Menderes Türel, Büyükşehir Belediyesi'ne mali külfet gelmediğini, otellerin 3 gün boyunca öğrencileri ve yakınlarını ücretsiz misafir ettiklerini söyledi. Başkan Türel, şöyle konuştüu:"Bu 3 gün boyunca okul birincilerimiz aileleriyle 5 yıldızlı tatilin keyfini en güzel şekilde yaşıyor, biz de onlarla bu mutluluğa ortak oluyoruz. Onları motive etmek, geleceğe hazırlamak bizim en önemli görevlerimizden biri. Bu çocuklarımızın bazıları Gündoğmuş veya Kaş'ın Sütleğen Mahallesi'ndeki okul birincisi. Birçoğu 5 yıldızlı otellerde bırakın tatil yapmayı önünden geçme şansını bile yakalayamamış kardeşlerimiz. Aileleriyle onlara bu fırsatı vermek bizim için büyük mutluluk."'HER BİRİ MEKTUP GÖNDERİYOR'Başkan Türel, tatil hediyesi dolayısıyla öğrencilerin ve ailelerinin kendisine çok sayıda duygusal teşekkür mektubu gönderdiğini, bu mektupları da tek tek sakladığını kaydetti.HİÇ 5 YILDIZLI OTELDE KALMAMIŞLARTatil hediyesi kazanan Kepez ilçesi kırsalındaki Başköy Ortaokulu birincisi Sudenaz Vural, geçen yıl bir arkadaşının birinci olarak bu tatili hak ettiği, kendisinin de çok istediğini ve çok çalışıp hak ettiğini söyledi. Anne ve babası ayrıldığı için 40 günlükten itibaren babaannesi Nimet Vural ve halası Arife Vural'ın yanında yaşayan Sudenaz, tatile de babaannesi, halası ve 3 kuzeniyle geldiğini belirtti. Babaanne Nimet Vural, torununa 40 günlükten beri baktığını ve 8 yıldır hep takdir- teşekkür getirdiğini, onunla gurur duyduğunu söyledi. Hala Arife Vural da ilk defa 5 yıldızlı bir otele geldiklerini belirterek, şöyle konuştu:"Bizim 5 yıldızlı otelin önünden geçmemiz mümkün değil. Menderes Bey'in yaptığı bu çalışma ve yeğenimin de başarısıyla insanların nasıl farklı hayatlar yaşamış olduklarını da gördük. Hiç önünden geçemeyeceğimizi düşündüğüm bir yerde tatil yapma imkanı bulduk."