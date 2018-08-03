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Antalya'nın simgesi: 8 asırlık Yivli Minare

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 11:58 | Son Güncelleme

Anadolu Türk mimarisinde benzeri olmayan, firuze renkli çinilerle bezeli 8 asırlık Yivli Minare, ziyaretçilerini tarihe yolculuğa çıkarıyor - Turizmin başkenti Antalya'nın simgesi olan Yivli Minare, Antalyaspor'un armasında, pasaportlarda logo olarak da kullanılıyor - Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar: - "Eser, UNESCO'nun 2016'da Geçici Miras Listesi'ne eklendi. Kalıcı listeye alınması için bazı çalışmalar yapacağız"

AYŞE YILDIZ - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve Türk mimarisinde benzeri olmayan, firuze renkli çinilerle bezeli Yivli Minare'nin ziyaretçileri, 8 asırlık yolculuğa çıkıyor.

Anadolu Selçuklu hükümdarı 1. Alaaddin Keykubat'ın 1230'da inşa ettirdiği Yivli Minare, yükseldiği Kaleiçi'ndeki tarihi surlar ve eski evler arasından ihtişamıyla zamana meydan okuyor.

Gövde kısmı tuğla ve firuze renkli çinilerden oluşan, 90 basamaklı merdivenle çıkılan 38 metre yüksekliğindeki eser, eşsiz mimarisiyle büyülüyor.

Gıyaseddin Keyhüsrev Medresesi, Yivli Minare Cami, Selçuklu Medresesi, Mevlevihane, Zincirkıran Türbesi ve Nigar Hatun Türbesi'nin içinde yer alan eser, kentin ilk Türk-İslam eseri olma özelliğini de taşıyor.

Turizmin başkenti Antalya'nın simgesi olan Yivli Minare, Antalyaspor'un armasında, pasaportlarda logo olarak kullanılıyor.

Son derece ilginç formuyla dikkati çeken eser, altı kubbeli ibadet mekanı ile Anadolu'daki çok kubbeli cami tipinin günümüze ulaşan en eski örneği olarak kabul ediliyor.

2016'da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Yivli Minare'nin kalıcı listede yerini alması için Vakıflar Bölge Müdürlüğünce çevre düzenlemesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

- "5 vakit ezan sesi yankılanıyor"

Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yivli Minare'nin Türk İslam varlığını gösteren 8 asırlık en önemli vakıf eseri olduğunu söyledi.

Türkler'in İran üzerinden Anadolu'ya gelirken kendi medeniyetini de getirdiğini aktaran Coşar, "Minarenin sanatsal özelliklerine baktığımızda İran, Türkistan geleneğinin yansıtıldığı önemli bir vakıf eseri. 8 asırlık bir eser. Çeşitli zamanlarda restorasyonlardan geçmiş." dedi.

Coşar, 1930'lu yıllardaki resimlerine bakıldığında minarenin petek (şerefe ile külah arasındaki bölüm) kısmının düştüğünü ancak 1950'li yıllarda restore edildiğini hatırlattı.

Yivli Minare'nin en son 2010'da restorasyonunun yapıldığını aktaran Coşar, şunları kaydetti:

"Konumu, fiziksel özelliği, sanatsal değeri, fonksiyonelliği önemli. 8 asırlık bir eser aynı fonksiyonla devam ediyor. Bu yüzden eser, UNESCO'nun 2016'da Geçici Miras Listesi'ne eklendi. Kalıcı listeye alınması için bazı çalışmalar yapacağız. Biz de çevre düzenleme projeleriyle bunu destekleyeceğiz. Minaremiz dörtgen, kaide üzerinde pahlanarak (keskin köşeleri kaldırılarak) tuğlalarla yapılan güzel bir eser. Firuze renkli eşsiz çiniler bulunmakta. Sekiz asırdır aslına uygun olarak yaşattığımız bir eser."

Eserin yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olduğuna değinen Coşar, Antalya denince ilk akla Yivli Minare'nin geldiğini aktardı.

Yivli Minare'de 5 vakit ezan sesinin yankılandığını belirten Coşar, "Hem kültürel hem dini yönden önemli bir eser. Selçukluların, Türkistan-İran geleneğini somutlaştırdığı, sentezlediği bir eser burası. Anadolu'daki diğer eserlerden faklı bir eser, benzeri yok." dedi.

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8 asır alaaddin keykubat Hüseyin Coşar Selçuklu tarih Yivli Minare

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