Antalya'nın siyam ikizleri

Bebeklerin babası Ömer Evrensel hayli üzgün olduklarını belirterek, "Bizim yaşadığımız, Alanya'daki hastanenin eksikliği. Anne karnında 5 aylık oluncaya kadar bebeklerin bu şekilde olduğu bize söylenmedi. 5 aylık olduğunda 'Bebekleriniz ikiz ve üstelik yapışık' dediler. Buradaki doktor 'Göremedim. Özür dileriz, biz bu işin içinden çıkamayacağız' deyip bizi Antalya'ya sevk ettiler" diye konuştu.

Alanya'da turizm sektöründe çalışan Ömer Evrensel (40) ile Fatma Evrensel'in (32) 22 Haziran'da dünyaya gelen kafadan yapışık erkek ikizleri hayata tutunmaya çalışıyor. Halk arasında 'siyam ikizleri' de denilen yapışık tek yumurta ikizleri, 4 kg olarak sezaryanle dünyaya geldi. Ailenin isimlerini koymadığı ikizlerin ayrı beyinleri olmasına karşın beynin ana toplardamarı ortak. Birbirinden ayrılması cerrahi açıdan yüksek risk taşıyan ikizler yaşama tutunabilirlerse önümüzdeki dönemde bir dizi ameliyatla birbirlerinden ayrılacak.

'CANLARINI BEN Mİ VERDİM Kİ BEN ALAYIM'

Kafadan yapışık oldukları belirlendiğinde doktorların anne karnındaki bebeklerin iğneyle yaşamlarına son verilip alınması gerektiğini söylediğini anlatan Ömer Evrensel, şöyle dedi:

"Hangi vicdan var bunu kabul edecek? Ben mi verdim ki canlarını ben alacağım? Herkes bize '5 aylıkken öğrendiniz niye aldırmadınız?' dedi. Bebeklerin bu şekilde doğacağını bilmiyorduk 5 aya kadar. Bize kafa derilerinin yapışık olduğu söylendi. Ben bu vebali almak istemiyorum. Ben bu bebekleri 5 aylıkken anne karnında öldürüp aldırayım, bu dünyada ben sıkıntı çekmeyeyim, öyle mi? Öbür dünyada nasıl hesap vereceğim? Bunu yapamazdık."

'CİNSİYETİNİ ÖĞRENMEYE GİTTİĞİMİZDE ÖĞRENDİK'

Anne Fatma Evrensel ise bebeklerin durumunu cinsiyetini öğrenmeye gittiklerinde öğrendiklerini söyledi. Hamileliğinin 5'inci ayına kadar doktorların kendisine bir şey söylemediğini belirten Fatma Evrensel, "Bebeklerin yapışık olduğunu ve bir şey yapamayacaklarını söyleyerek Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk ettiler. Üniversite hastanesinde yoğun bakımda bebeklerim. Ameliyat olmalarını bekliyoruz" dedi.