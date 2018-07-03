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ANTALYA'NIN VEKİLLERİ MAZBATALARINI ALDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 09:27 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın 27'nci dönem milletvekilleri mazbatalarını törenle aldı.

Haber Hasan DEMİRBAŞ-Kamera Mehmet KILIÇASLANANTALYA,(DHA)ANTALYA'nın 27'nci dönem milletvekilleri mazbatalarını törenle aldı. Tedavisi Ankara'da devam eden CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın mazbatasını eski milletvekili Tuncay Ercenk aldı. 24 Haziran'da cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte düzenlenen 27'nci dönem milletvekilliği seçimlerinde Antalya'da vekil seçilenler Antalya Adliyesi'nde törenle mazbatalarını aldı. Törene Ak Parti'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Mustafa Köse haricindeki 4 isim katıldı. Çavuşoğlu'nun ve Köse'nin mazbatalarını Ak Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş aldı. Ak Parti'de Senanur Çelik, İbrahim Aydın, Atay Uslu ve Kemal Çelik mazbatalarını alan isimler oldu. BAYKAL'A BÜYÜK ALKIŞ CHP de ise Deniz Baykal dışındaki 4 isim törene katıldı. Çetin Osman Budak, Rafet Zeybek, Aydın Özer ve Cavit Arı mazbatalarını aldı. Tedavisi Ankara'da devam eden Deniz Baykal'ın mazbatasını ise CHP'de önceki dönem vekillik yapan Tuncay Ercenk aldı. Baykal'ın ismi anons edildiği salonda bulunan partililerin yüksek sesle alkışladığı görüldü. İYİ Parti'de ise ilk kez milletvekili seçilen Feridun Bahşi, Hasan Subaşı ve Tuba Vural Çokal mazbatalarını aldı. MHP VE HDP TÖRENDE YOK MHP'den vekil seçilen Abdurrahman Başkan'ın tören öncesi gelip mazbatasını aldığı, HDP vekili Kemal Bülbül'ün ise henüz mazbatasını almadığı kaydedildi. Antalya'nın son seçimde TBMM'ye gönderdiği milletvekilleri arasında TBMM'de bu görevi en çok üstlenen isim, üç dönem CHP Genel Başkanlığının yanı sıra çeşitli hükümetlerde Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Maliye bakanlıkları ve Başbakan yardımcılığı gibi görevlerde bulunan Deniz Baykal oldu. Baykal, TBMM'de 11'inci kez milletvekili olarak görev alacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM'de Antalya milletvekili olarak en çok görev alan ikinci isim oldu. Dışişleri Bakanlığı'nın yanı sıra Avrupa Birliği Bakanlığı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin ilk Türk başkanı gibi görevleri üstlenen Çavuşoğlu, 27'nci dönem milletvekilliğiyle birlikte beşinci kez TBMM'de yer alacak. Ak Parti'den Mustafa Köse ile Senanur Çelik ile CHP'den Çetin Osman Budak, üçüncü kez, Ak Parti'den İbrahim Aydın ve Atay Uslu, Kemal Çelik ile MHP'den Abdurrahman Başkan ikinci kez TBMM'de olacak. CHP'den Rafet Zeybek, Aydın Özer ve Cavit Arı, İYİ Parti'den Feridun Bahşi, Hasan Subaşı ve Tuba Vural Çokal ile HDP'den Kemal Bülbül ise ilk kez milletvekilliği sıralarında oturacak.

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