Antalyaspor Beşiktaş maç özeti ve golleri tartışmalı pozisyonlar: Talisca 3 puanı getirdi, sayılmayan gol tartışma yarattı!

Son Güncelleme 6 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 21.01.2018 21:43 |6 saat önce

Antalyaspor Beşiktaş maçı siyah beyazlıların 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Zorlu Antalyaspor deplasmanından Talisca'nın 2 golü ile 3 puan almayı başaran Beşiktaş Süper Lig'de puanını 33'er çıkardı. Yarıca Beşiktaş'ın bir golü de sayılmadı. İşte Antalyaspor Beşiktaş maç özeti, maçın golleri ve tartışmalı pozisyonlar...

Ligin ilk yarısını 4. sırada son şampiyon Beşiktaş, ikinci yarının ilk yarısında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Antalyaspor Beşiktaş maçı siyah beyazlıların 2-1'lik galibiyeti ile sona erdi. Talisca'nın iki golü ile galibiyete uzanan Beşiktaş puanını 33'e çıkardı. Siyah Beyazlıları 4. sıradaki yeri değişmemiş oldu. Karşılaşmada ayrıca Beşiktaş'ın gir golü sayılmadı ki taraftarlardan tepki çeken pozisyon tartışmalşara yol açtı. İşte Antalyaspor Beşiktaş maç özeti, maçın golleri ve tartışmalı pozisyonlar... Antalyaspor Beşiktaş maç özeti izle TARTIŞMALI POZİSYONLAR Antalyaspor deplasmanına konuk olan Beşiktaş'ta taraftarı çılgına çeviren bir pozisyon yaşandı. Mücadelenin 24. dakikasında Ryan Babel'in Talisca'ya indirdiği kafa topunda hakem Halis Özkahya faul verdi. Beşiktaşlı futbolcular pozisyona uzun süre itiraz ederken Talisca'nın attığı gol geçerlilik kazanmadı. VİDA SİFTAH YAPTI Beşiktaş'ın ara transfer döneminde 4,5 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosuna kattığı Domagoj Vida, siyah-beyazlı formayla ilk lig maçına çıktı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, Hırvat oyuncuya savunma göbeğinde görev verdi.

ANTYALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇINDAN DAKİKALAR 90'Antalya'da son düdük geldi! Charles'in 8. dakikadaki golüne 30. ve 54. dakikada Talisca cevap verdi ve Beşiktaş, Antalya'dan galibiyetle ayrılan taraf oluyor. 90'FERHAT İZİN VERMEDİ! Talisca'nın hareketli topa ayağının üstü ile harika şutunda aynı güzelikte bir harekette Ferhat Kaplan'dan geldi ve üst direk dibinden topu kornere çeldi. 90'Diego Angelo'nun bir kez daha gönderdiği uzun pası Deniz Kadah indirdi ancak Sakıb Aytaç'tan önce kaleci Fabri topa sahip oldu. 90'Beşiktaş ise geride kalan bölümde %62 ile topa sahip oldu ve Antalyaspor kalesine gönderdiği 13 şutta 5 kez isabet buldu. 90'Beşiktaş ceza alanı dışına gönderilen uzun pası Charles yay üzerinden arkaya aşırttı ancak bu denemeyi ceza alanı içinde Medel uzaklaştırdı. 90'Mücadelenin geride kalan bölümünde topa %38 ile sahip olan Antalyaspor'un Beşiktaş kalesine gönderdiği 10 şutun 4'ü isabetli oldu. 90'Karşılaşmanın sonuna en az 4 dakikalık uzatma süresi eklendi. 89'AUT! Beşiktaş kontra atağında Quaresma, ceza alanı dışı sağ çaprazda bu defa kaleyi düşündü ve sert şutu uzak direk dibinden az farkla auta çıktı.

88'Beşiktaş'lı oyuncular topu ayağında tutarak son dakikalarda rakibinin pozisyona girmesini zorlaştırıyor. 87'Deniz Kadah'ın pasında sağdan Nazım Sangare ceza alanına girmek istedi ancak Lens son anda yatarak müdahalesi ile rakibine şansı tanımadı. 86'Beşiktaş'ta oyuna dahil olan Jeremain Lens, bu sezon süre aldığı 10 maçta 1 kez gol sevinci yaşamıştı. 85'FABRİ HATA YAPMADI! Antalyaspor'un rakip yarı sahanın ortasından kazandığı duran topta Diego Angelo topun gerisine geldi ve direkt kaleye gönderdiği sert şutu Fabri'nin kucağında kaldı. 84'Antalyaspor'da da son oyuncu değişikliği yapıldı. Danilo yerini Chico'ya bıraktı. 83'Beşiktaş'ta son oyuncu değişikliği yapıldı. Maça devam edemeyen Babel, yerini Lens'e bıraktı. 83'Babel, bir kez daha kendini yere bıraktı ve oyun alanına sağlık görevlileri davet edildi. Babel maça devam edemeyecek ve Lens oyuna girecek. 83'AUT! Beşiktaş'ın hızlı atağında son olarak topla buluşan Tolgay Arslan'ın ceza alanı dışından sert şutu az farkla yandan auta çıktı. 82'@OptaCan: Ricardo Quaresma, Süper Lig'de 363 gün sonra deplasmanda gol katkısı yaptı (23 Ocak 2017 vs. Alanyaspor).

81'Her iki takımın oyuncuları da yaklaşık 20 dakikalık bölümde şut girişiminde bulunamadı. 80'Beşiktaş ise geride kalan bölümde %63 ile topa sahip oldu ve Antalyaspor kalesine gönderdiği 12 şutta 5 kez isabet buldu. 79'Mücadelenin geride kalan bölümünde topa %37 ile sahip olan Antalyaspor'un Beşiktaş kalesine gönderdiği 9 şutun 3'ü isabetli oldu. 78'Sakıb Aytaç, Talisca ile girdiği ikili mücadelede bir darbe aldı ve tribünler ile Antalyaspor'lu oyuncular bu pozisyonda kart bekledi. 77'Antalyaspor'da da ikinci oyuncu değişikliği yapıldı. ?Moestafa El Kabir yerini Harun Alpsoy'a bıraktı. 77'Beşiktaş'ta ikinci oyuncu değişikliği oldu ve Caner Erkin yerini Gökhan Gönül'e bıraktı. 76'Zeki Yıldırım ile Tolgay Arslan girdikleri ikili mücadele sonrasında kısa süreli sakatlık yaşadılar. Her iki oyuncu da maça devam edecek. 75'Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, Antalyaspor'da ise Harun Alpsoy oyuna girmek için son hazırlıklarını yapıyorlar. 74'İki takımda da üst üste pas hataları yapıldı ve iki takım oyuncuları da pozisyona girmekte son dakikalarda zorlanıyorlar.

73'Nazım Sangare'nin sağ kanattan kullandığı uzun mesafeli taç atışını Vida kafa vuruşu ile uzaklaştırdı. 72'Antalyaspor'un kullanacağı duran top sırasında rakibi Medel'e faul yapan Charles, sarı kart ile cezalandırıldı. 72'Caner Erkin, rakibine yaptığı faul sonrasında sarı kart ile cezalandırıldı. 71'Celustka'nın kendi sahasından gönderdiği uzun topu Nazım Sangare çizgi üzerinden zorlukla topu içeri çıkardı ancak bu deneme Fabri'de kaldı. 70'Oğuzhan Özyakup'un kenara alınmasından sonra kaptanlık pazubandını Atiba taktı. 69'Beşiktaş'ta ilk oyuncu değişikliği yapıldı ve Oğuzhan Özyakup yerini Tolgay Arslan'a bıraktı. 68'Geride kalan sürede Antalyaspor 9, Beşiktaş ise 8 kez faul yaptı. 67'Saha içindeki tedavisi sonrasında Talisca saha kenarına geldi ve maça devam edebilecek. 66'Talisca, atak başlangıcında faul ile durdurulmuştu ve tedavisi için sağlık görevlilerinin oyuna girmesini istedi. 65'Hızlı gelişen Beşiktaş atağında yine sağ kanattan Quaresma'nın içeri çevirdiği sert ortasında pasın şiddeti fazla oldu ve Oğuzhan Özyakup gol vuruşu yapamadı.

64'Beşiktaş ise geride kalan bölümde %66 ile topa sahip oldu ve Antalyaspor kalesine gönderdiği 12 şutta 5 kez isabet buldu. 63'Mücadelenin geride kalan bölümünde topa %34 ile sahip olan Antalyaspor'un Beşiktaş kalesine gönderdiği 9 şutun 3'ü isabetli oldu. 62'El Kabir sağ kanattan ceza alanına girdi ve rakibi Medel'den kurtulmak isterken Medel'in topa alle müdahale ettiği gerekçesi ile hakemden penaltı bekledi ancak Halis Özkahya aynı fikirde değildi. 61'Bu sezon Süper Lig'deki 16. maçına çıkan Sakıb Aytaç, 3 asist yapmıştı. 60'Maçtaki ilk oyuncu değişikliği Antalyaspor'dan geldi ve Musa Nizan yerini Sakıb Aytaç'a bıraktı. 59'BU DEFA OLMADI! Quaresma'nın yine sağdan ortasına arka direkte hareketlenen Talisca, dokunuşu yapamadı ve top auta çıktı. 58'Sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Caner Erkin'in gönderdiği ortasını kalesinden çıkan Ferhat Kaplan kontrol etti. 57'Maçtaki ilk sarı kart, Atiba'ya arkadan yaptığı sert faul sonrasında Danilo'ya çıktı. 55'Anderson Talisca, bu sezon ligde çıktığı 18. maçında 5. golünü kaydetti.

54'Asist Ricardo Andrade Quaresma Bernardo 54'GOL! Quaresma'nın sağdan ortasına arka direkte Talisca'nın kafa vuruşu bir kez daha ağlarla buluştu ve Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü Antalya deplasmanında 2-1 öne geçti. 52'Beşiktaş ise geride kalan bölümde %63 ile topa sahip oldu ve Antalyaspor kalesine gönderdiği 10 şutta 3 kez isabet buldu. 51'Mücadelenin geride kalan bölümünde topa %37 ile sahip olan Antalyaspor'un Beşiktaş kalesine gönderdiği 8 şutun 3'ü isabetli oldu. 50'AUT! Hızlı gelişen Antalyaspor atağında El Kabir'in pasında ceza alanı içi sağ çaprazdan Deniz Kadah'ın şutu yandan auta çıktı. 49'NEGREDO FIRSAT TEPTİ! Celustka'nın hatalı geri pasında Negredo hamle yaptı ancak gol vuruşu yapamayınca kaleci Ferhat topu arkadaşına kazandırdı. 48'Bu sezon Antalyaspor forması ile çıktığı 10 maçta 2 gol adan Emre Güral, üçüncü gole çok yaklaştı ancak önce Fabri ardından da direk gole izin vermedi. 47'DİREKTEN DÖNDÜ! Danilo'nun savunma arkasına gönderdiği pasta Emre Güral'ın ilk şutunu Fabri çıkardı. Devamında ise yine Emre Güral'ın şutu üst direkten oyun alanına döndü.

46'İki takımda da ikinci yarı başında oyuncu değişikliği gelmedi. Takımlar maça başladıkları 11'ler ile mücadeleye devam ediyorlar. 46'İkinci yarının ilk düdüğü çaldı ve son 45 dakikaya Antalyaspor başladı. 45'Halis Özkahya ilk yarıdaki son düdüğünü çaldı ve Charles'in golüne Talisca cevap vererek devreye takımlar 1-1 eşitlikle giriyorlar. 45'Antalya'da mücadelenin sonuna en az 1 dakika ilave edildi. 45'Yine sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında bu defa Deniz Kadah'ın gönderdiği ortasını Beşiktaş savunması kafa vuruşu ile uzaklaştırdı. 45'TOP DİREKTEN DÖNDÜ! Quaresma'nın penaltı noktası gerisinden kaleye gönderdiği şutu savunmaya da çarptı ve ardından yan kale direğine çarpıp oyun alanına geri döndü. 44'Nazım Sangare'nin sağ kanattan ortasını ceza alanı içinde El Kabir'den önce Domagoj Vida kafa vuruşu ile arkadaşına kazandırdı. 43'Antalyaspor'un sol kanattan kazandığı köşe vuruşunu Emre Güral kullandı ve ön direğe gönderdiği sert ortasını savunmasına yardıma gelen Negredo kafa vuruşu ile uzaklaştırdı.

42'Beşiktaş'ta duran topu Caner Erkin kullandı ve ceza alanına gönderdiği ortasını savunma kafa vuruşu ile kornere çeldi. 42'Bu defa sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunu yine Caner Erkin kullandı ve ön direğe kestiği ortasını savunma uzaklaştırdı. 41'Mücadelenin geride kalan bölümünde Beşiktaş, %67 ile topa sahip oldu ve Antalyaspor kalesine gönderdiği 7 şutun 3'ünde isabet buldu. 41'Oğuzhan Özyakup, sağ kanatta faul ile yerde kaldı ve Beşiktaş için etkili bir noktadan duran top şansı doğdu. 40'Mücadelenin geride kalan bölümünde Antalyaspor, %33 ile topa sahip oldu ve Beşiktaş kalesine gönderdiği 6 şutun 2'sinde isabet buldu. 39'Beşiktaş'ta Babel ile Talisca sarı kart ceza sınırında bulunan isimler. 38'DİEGO VURAMADI! Emre Güral'ın kullandığı köşe vuruşuna altı pas dışında Diego Angelo vuramadı ve boşta kalan topu Medel uzaklaştırdı. 37'Hızlı gelişen Antalyaspor atağında Emre Güral'ın pasında top savunmaya çarptı ve kornere çıktı. 36'Antalyaspor, son 11 maçında da kalesinde gol görmüştü. Talisca'nın golü sonrasında sayı 12'ye çıktı.

35'@OptaCan: Talisca'nın Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de attığı son altı golün beşi deplasmanda geldi. 34'Nazım Sangare'nin sağdan savunma arkasına gönderdiği pasına El Kabir hareketlenemedi ve top kaleci Fabri'de kaldı. 33'Talisca, saha dışındaki tedavisi sonrasında ayağa kalktı ve maça devam ediyor. 32'Sağ kanattan Quaresma'nın ortasına arka direkte kafa vuruşu yapan Talisca, omzunun üzerine düştü ve sağlık görevlileri müdahaleye başladı. 31'Anderson Talisca, bu sezon ligde çıktığı 18. maçında 4. golünü kaydetti. 30'Asist Atiba Hutchinson 30'GOL! Atiba'nın soldan altı pas dışına gönderdiği pasa bekletmeden vuruşu ile tamamlayan Talisca, topu ağlara gönderdi ve maça denge getirdi. 28'Saha içindeki tedavisi sonrasında Musa Nizam ayağa kalktı ve mücadele kaldığı yerden yeniden başladı. 27'Musa Nizam, yaşadığı sakatlık sonrasında yerden kalkamadı ve oyun alanına sağlık görevlileri davet edildi. 26'Beşiktaş savunması arkasına atılan uzun topta Fabri kalesinden çıktı ve kafa vuruşu ile topu tehlike bölgesi dışına gönderdi.

25'Beşiktaş'lı oyuncular hakem Halis Özkahya'nın kararına itiraz ettiler ancak karar değişmedi. 24'GOL İPTAL! Adriano'nun sağdan ortasını arka direkte Babel indirdi ve bu topa Talisca'nın vuruşu ağlara gitti. Ancak bu gol, Babel'in rakibine faul yaptığı gerekçesi ile geçerli sayılmadı. 23'Babel'in rakip ceza alanı dışından kaleye göndermek istediği sert şutu savunmadan döndü. Pozisyonun devamında ise Talisca'nın Caner'e pası isabetli olmadı. 22'@OptaCan: Antalyaspor'u Beşiktaş karşısında öne geçiren Charles, Süper Lig kariyerindeki ikinci golünü attı. Brezilyalı oyuncu, ilk golünü 13 Mayıs 2016'da Trabzonspor filelerine göndermişti. 21'Sol kanattan atak geliştirmek isteyen Antalyaspor'da Musa Nizam pasın şiddetini ayarlayamadı ve Beşiktaş taç atışı ile oyuna başlayacak. 20'@OptaCan: Beşiktaş'ın Süper Lig'de yediği son üç golün ikisi, maçların ilk 8 dakikasında geldi. 19'NEGREDO İYİ VURAMADI! Beşiktaş'lı oyuncuların rakip ceza alanı dışındaki kısa pasları sonrasında yay içinden Negredo'nun sağ ayağı ile yerden şutunda Ferhat Kaplan hata yapmadı ve topu kontrol etti.

18'AUT! Emra Güral pasında Nazım Sangare sağ kanattan rakip ceza alanı dışına kadar ilerledi ve kaleye gönderdiği sert şutu yandan auta çıktı. 17'TALİSCA DOKUNAMADI! Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda altı pas çizgisi üzerinde Talisca etkili ortaya dokunamadı ve duran top sonuçsuz kaldı. 17'Quaresma'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına Musa Nizam ayak koydu ve topu kornere çeldi. 16'Hızlı gelişen Antalyaspor atağında Emre Güral'ın sağ kanattaki arkadaşı Nazım Sangare'ye gönderdiği pası isabetli olmadı ve Beşiktaş taç atışı ile oyuna başlayacak. 15'Antalya'da tempo oldukça yüksek. İki takım da golden önce olduğu gibi golden sonra da açık bir oyun sergiliyor. 15'FERHAT DİKKATLİ! Adriano'nun ceza alanı dışı sağ çaprazdan uzak direk dibine göndermek istediği şutunda Ferhat Kaplan hızlı bir refleks sergiledi ve topu kontrol etti. 14'Caner Erkin sağ kanatta Oğuzhan'ın pası ile ceza alanına girdi ve içeri göndermek istediği ortasını Charles kornere çeldi. 14'Caner'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna altı pas dışında kimse dokunamadı ve top ters kanada sarktı.

13'Mücadelenin geride kalan bölümünde Beşiktaş, %64 ile topa sahip oldu ve Antalyaspor kalesine gönderdiği 1 şutta isabet bulamadı. 12'Mücadelenin geride kalan bölümünde Antalyaspor, %36 ile topa sahip oldu ve Beşiktaş kalesine gönderdiği 4 şutun 2'sinde isabet buldu. 11'AUT! Emre Güral'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna arka direkte müsait pozisyonda Deniz Kadah kafa vuruşunu yaptı ancak bu deneme yandan auta çıktı. 10'SON ANDA! Golün ardından yine tehlikeli gelen Antalyaspor'da Charles'in ceza alanı dışından sert şutunu direk dibinden Fabri son anda kornere çeldi. 9'Charles, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 17. maçında ilk golünü kaydetti. 8'GOL! Sol kanattan Beşiktaş ceza alanına yapılan ortaya kimse dokunamayınca Charles ceza alanına girdi ve Atiba'dan önce şutu ile topu ağlara gönderdi. 7'AUT! Sol kanattan Babel'in ortasını penaltı noktası gerisinde jenerik bir vuruşla tamamlayan Talisca'nın bu şutu yandan auta çıktı. 6'Caner Erkin'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmanın yükselttiği topu kalesinden çıkan Ferhat Kaplan kornere çıkmadan kontrol etti.