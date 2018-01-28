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Antalyaspor otobüsüne yapılan taşlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ | 28.01.2018 23:51 | Son Güncelleme 7 saat önce

- Denizlispor Kulübünden açıklama: "Kendini bilmez birkaç şahsın gerçekleştirdiği bu kabul edilemez olayı esefle kınıyor, bu zihniyete sahip kişilerin Denizlispor taraftarı olamayacağını bilmenizi istiyoruz"

DENİZLİ (AA) - Denizlispor Kulübü, Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un otobüsüne Denizli'de yapılan taşlı saldırının kulüple ilgisinin bulunmadığını açıkladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde deplasmanda oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor maçının ardından Antalyaspor otobüsünün, Denizli'de saldırıya uğramasının Denizlispor yönetimini ve camiasını derinden üzdüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu akşam saatlerinde yaşanan üzücü olayla ilgili olarak öncelikle Antalyaspor kafilesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Olayın Denizlispor Kulübü ile bir ilgisi bulunmadığını belirtiriz. Kendini bilmez birkaç şahsın gerçekleştirdiği bu kabul edilemez olayı esefle kınıyor, bu zihniyete sahip kişilerin Denizlispor taraftarı olamayacağını bilmenizi istiyoruz. Denizli Emniyet Müdürlüğümüzün bu kabul edilemez eylemi gerçekleştiren şahısları ivedi bir şekilde bulup, gereken işlemleri yapacağından eminiz."

(AA)

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