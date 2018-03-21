Antalya’ya 30 bin kişilik cami

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 42 bin metrekare üzerine inşa ettiği toplam 178 milyon 941 bin TL’lik yatırım bedelli Antalya Camii ve Türk İslam Medeniyetleri Müzesi Projesi’nde çalışmalar sürüyor.

Antalya’nın tarihini, kültürünü, geleneğini ve inancını yaşatacak, gençliği bilim, sanat ve kültürle buluşturacak projenin inşaatı hızla yükselmeye başladı. Cami ve müze yapısında dış kaplamalarda doğal taşlar, iç kaplamalarda ise doğal taş ve ahşap malzeme kullanılacak. Ayrıca cami içinde tezyin sanatı ile geleneksel süslemeler yer alacak. Projede A, B, D, E, F, G, H, I ve K bloklarda betonarme imalatları yüzde 90’a ulaştı. Cami bloğunun temeli de dökülmeye başlandı.

Simgelerden biri olacak

Antalya Cami’nde 10 bin kişi kapalı, 20 bin kişi açık mekânda olmak üzere 30 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek. 20 adet küçük, 7 adet orta büyüklükte, 1 adet büyük kubbeden oluşan cami ve müzenin bir arada yer aldığı proje, görkemli yapısı ve 6 minaresi ile şehrin yeni simgelerinden biri olacak.