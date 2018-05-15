Antalya'ya deniz gönüllüleri aranıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz Biyolojisi Müzesi, deniz yaşamıyla ilgili çalışmalarda aktif görev alacak deniz gönüllüleri arıyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) ortaklığında yürütülen, "Antalya'nın Deniz ve Kıyılarının İklim Değişikliğine Adaptasyonu Projesi" kapsamında "Antalya Deniz Gönüllüleri" programı hayata geçirilecek.
Program ile nesli koruma altında olan deniz canlıları ve koruma statüleri, denizlerdeki yabancı ve istilacı türler, iklim değişikliği gibi denizle ilgili konularda "halk temelli bilim" çalışmaları yapılacak.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığına bağlı Antalya Deniz Biyolojisi Müzesi tarafından oluşturulacak "Antalya Deniz Gönüllüleri" ile özellikle çocukların ve gençlerin deniz ve doğa alanlarında daha fazla çalışma içinde yer alması hedefleniyor.
"Antalya Deniz Gönüllüleri’" programı ile her yaştan insanın deniz ve denizel yaşam hakkında interaktif olarak bilgi edinmesi amaçlanıyor. Etkinlikler kapsamında Antalya'nın iklim değişikliğine karşı risk yönetimi stratejisinin hazırlanması ve halkın bu konuda bilinçlendirilmesi sağlanacak.
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