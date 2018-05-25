HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Antarktika’da devasa kanyonlar keşfedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 15:03 | Son Güncelleme

Antarktika’da devasa kanyonlar keşfedildi

Bilim adamları Antarktika'da devasa büyüklükte üç kanyon keşfetti.

İngiltere'deki Northumbria Üniversitesinden Dr. Kate Winter ve ekibi radar taramalarıyla Antarktika'daki buz tabakalarının altında üç kanyon buldu.

"Foundation" adı verilen kanyonlardan en büyüğünün 350 kilometre uzunluğunda ve 35 kilometre genişliğinde olduğu kaydedildi.

Bu kanyonların buz tabakalarının hareketinde önemli rol oynadığı belirtildi.

İngiliz Antarktika Araştırması'ndan (BAS) Dr. Fausto Ferraccioli, kanyonların bulunduğu bölgenin Antarktika'daki en az bilinen bölgelerden olduğunu söyledi.

Araştırmanın sonuçları "Geophysical Research Letters" dergisinde yayımlandı.

PARTNERAşkları ilk günkü gibi! Maldivler'de 21. yıl nikahıAşkları ilk günkü gibi! Maldivler'de 21. yıl nikahı
TSK: 3'ü sözde lider kadroda 49 terörist etkisiz hale getirildiTSK: 3'ü sözde lider kadroda 49 terörist etkisiz hale getirildi
Devlet Bahçeli'ye suç duyurusuDevlet Bahçeli'ye suç duyurusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antarktika buz Kanyon

En Çok Okunan Haberler

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Mardin'de askere ve polise linç girişimi iddiası!

Mardin'de askere ve polise linç girişimi iddiası!

YSK'dan Saadet Partisi ve HDP'ye uyarı! Düzelmezse seçime giremeyebilirler

YSK'dan Saadet Partisi ve HDP'ye uyarı! Düzelmezse seçime giremeyebilirler

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

'Ezhel' ismiyle tanınan ünlü rapçi Sercan İpekçioğlu tutuklandı

'Ezhel' ismiyle tanınan ünlü rapçi Sercan İpekçioğlu tutuklandı

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
2018 POMEM, PMYO ve PAEM duyurusu: 300 komiser yardımcısı ve 12 bin 500 polis öğrenci adayı alınacak!

2018 POMEM, PMYO ve PAEM duyurusu: 300 komiser yardımcısı ve 12 bin 500 polis öğrenci adayı alınacak!

Türkiye'deki Suriyeli mülteciler akın akın Suriye'ye gidiyor

Türkiye'deki Suriyeli mülteciler akın akın Suriye'ye gidiyor

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mehmet Akarca'dan bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mehmet Akarca'dan bedelli askerlik açıklaması

Zafer Algöz'den CNN Türk'e Muharrem İnce tepkisi

Zafer Algöz'den CNN Türk'e Muharrem İnce tepkisi

Zeytin Dalı Harekatı'ndan son dakika haber!

Zeytin Dalı Harekatı'ndan son dakika haber!

İş yeri basan kızlar bu sefer de gazetecilere saldırdı!

İş yeri basan kızlar bu sefer de gazetecilere saldırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.