HABER

Antarktika'dan Ankara'ya sefer notları

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 11:25 | Son Güncelleme

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: - "Antarktika'ya Bilim Üssü Kurulması Projesi kapsamında gerçekleştirilen 2. Ulusal Antarktik Bilim Seferi'nde ekibimiz günde 12 saat çalışıyor. Kıtaya bilim üssü kurulması için 68. güney enlemindeki alanda fizibilite çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor ve seferin ay sonuna doğru tamamlanması planlanıyor" - "Çalışmaların sürdüğü bölgede sıcaklık, rüzgar hızıyla birlikte eksi 25 derece hissediliyor ve zaman zaman şiddetli kar yağışı nedeniyle güç anlar yaşanıyor. Denizde rüzgarın etkisiyle yükselen dalgalar 8 metreyi aşıyor" - "Mevsim itibarıyla şu anda Güney Kutbu'nda sadece penguen ve foklar yaşıyor, bu canlıların beslenme dönemi olduğu için çok fazla balık çeşidine rastlanmıyor. Gemi ekibinde yer alan 18 ve kamp halindeki 10 araştırmacı, ağırlıklı olarak balık ve patatesle besleniyor"

MEHTAP YILMAZ - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Antarktika'ya Bilim Üssü Kurulması Projesi" kapsamında sürdürülen 2. Ulusal Antarktik Bilim Seferi'nde Türk ekibinin günde 12 saat çalıştığını belirterek, "Kıtaya bilim üssü kurulması için 68. güney enlemindeki alanda fizibilite çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor ve seferin ay sonuna doğru tamamlanması planlanıyor." dedi.

Özlü, AA muhabirine, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Bakanlık uhdesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) koordinesinde yürütülen "Antarktika'ya Bilim Üssü Kurulması Projesi"ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türk Antarktik Seferi Ekibi (TAE) Lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy önderliğinde, 1. Ulusal Antarktik Bilim Seferi'nin 9 bilim insanıyla 26 Şubat-4 Nisan 2017'de gerçekleştirildiğini anımsatan Özlü, 2. Ulusal Antarktik Bilim Seferi'nin ise farklı bilim dallarını içeren 28 kişilik katılımla 15 Şubat'ta başladığını söyledi.

Özlü, TAE Lideri Özsoy'un kendisine aktardığı 2. Ulusal Antarktik Bilim Seferi'nin seyir notlarını paylaşırken, kiralanan gemiyle yürütülen seferin zorlu şartlarda geçtiğini anlattı.

Özlü, çalışma yapılan bölgede sıcaklığın, rüzgar hızıyla eksi 25 derece hissedildiğini ve zaman zaman şiddetli kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşandığını bildirdi.

- "Dalgalar 8 metreyi aşıyor"

Denizde rüzgarın etkisiyle yükselen dalgaların kimi zaman 8 metreyi aştığına işaret eden Özlü, Ekvator'un 68 derece güneyinde yer alan Antarktika kıtasının bulunduğu enlemde, mevsimin etkisiyle deniz buzlarının eridiğini, geminin karaya yanaşması ve çıkışı için en uygun zamanlardan biri olduğunu dile getirdi. Özlü, şöyle devam etti:

"Antarktika'da gün sabah 7 civarında ağarıyor ve akşam 8'de hava kararıyor. Türk Antarktik Seferi Ekibi günde 12 saat çalışıyor ve kıtaya bilim üssü kurulması için 68. güney enlemindeki alanda fizibilite çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Bu kapsamda bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere kıtadan deniz suyu, deniz tabanından çamur, taş, sediman (tortu), toprak ve liken (bitki) örnekleri alınıyor. Buz kalınlığı, deniz suyu sıcaklığı, tuzluluğu, akıntı ve batimetri (derinlik) ölçümleri yapılıyor. Besin zincirini ve değişimlerini anlamak için hayvan dışkıları toplanıyor. Tüple dalış gerçekleştiriliyor ve deniz tabanı görüntüleri alınıyor."

- "Ekibimiz İstanbul'dan 14 bin 430 kilometre uzakta"

Özlü, Türk Antarktik Seferi Ekibi'nin bilimsel araştırmaları yanında, gözlemleri hakkında da bilgi verdi. Mevsim itibarıyla Güney Kutbu'nda çoğunlukla penguen ve fokların yaşadığına dikkati çeken Özlü, bu canlıların beslenme dönemi olduğu için çok fazla balık çeşidine rastlanamadığını söyledi. Türk Antarktik Seferi Ekibi'nde, balık üzerine araştırma yapan bilim insanları bulunduğunu belirten Özlü, bilimsel amaçlı balık tutulduğunu bildirdi.

Türk Antarktik Seferi Ekibi'nin beslenme koşullarına değinen Özlü, "Gemi ekibinde yer alan 18 ve kamp halindeki 10 araştırmacı, ağırlıklı olarak balık ve patatesle besleniyor. Ekip sefere başlamadan gemiye yüklenen suyu içmek için kullanılırken, bunun haricinde karadaki kamp ekibi buz eriterek içme suyu elde ediyor. Kampta, en az 20 gün daha yetecek içme suyu, yakıt ve yiyecek bulunuyor." diye konuştu.

Özlü, Türk Antarktik Seferi Ekibi'nin gemiye bindiği günden bu yana bin 500 kilometreden fazla yol katettiğini ve bilim insanlarının şu anda İstanbul'dan 14 bin 430 kilometre uzakta olduklarını kaydetti. 2. Ulusal Antarktik Bilim Seferi'nin planlanan rotada başarıyla devam ettiğini vurgulayan Özlü, şu ana kadar Adelaide, Robert ve King George adalarının ziyaret edildiğini söyledi. Turistlerin gözdesi olan yüksek kayalıklardan meydana gelen "C" şeklindeki doğal volkanik liman, Deception Adası'nda da bilimsel araştırma yapılmasının planlandığını ifade eden Özlü, 2. Ulusal Antarktik Bilim Seferi'nin ay sonuna doğru tamamlanmasının beklendiğini bildirdi.

BM'de tarihi an! Birbirlerine girdilerBM'de tarihi an! Birbirlerine girdiler
TRT'de İsrail Büyükelçisi'nin zor anları...TRT'de İsrail Büyükelçisi'nin zor anları...
İsmail Kahraman'dan 'Cumhuriyet' gafıİsmail Kahraman'dan 'Cumhuriyet' gafı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antarktika Antarktika'ya Bilim Üssü Kurulması Projesi Faruk özlü

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu! Trump dünyaya duyurdu: Saldırı emrini verdim

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu! Trump dünyaya duyurdu: Saldırı emrini verdim

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Rusya'dan Suriye'ye başlatılan operasyona ilişkin ilk açıklama: Karşılıksız kalmayacak

Rusya'dan Suriye'ye başlatılan operasyona ilişkin ilk açıklama: Karşılıksız kalmayacak

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Selahattin Demirtaş için karar verildi

Selahattin Demirtaş için karar verildi

OHAL Komisyonu, 12 bin KHK başvurusunu karara bağladığını açıkladı

OHAL Komisyonu, 12 bin KHK başvurusunu karara bağladığını açıkladı

Metro Turizm otobüsünde şok! Bagajda ölü bulundu

Metro Turizm otobüsünde şok! Bagajda ölü bulundu

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

Son dakika! OHAL yeniden Meclis'e geliyor

Son dakika! OHAL yeniden Meclis'e geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa'da hastane yangını!

Bursa'da hastane yangını!

Matematik öğretmeni 9 kız öğrenciye bunları yaptı

Matematik öğretmeni 9 kız öğrenciye bunları yaptı

Fetullah Gülen imzalı toprağa gömülmüş saatler bulundu!

Fetullah Gülen imzalı toprağa gömülmüş saatler bulundu!

Cinsel istismar davasında anneden kan donduran açıklama: Kızım beni kıskanıyor!

Cinsel istismar davasında anneden kan donduran açıklama: Kızım beni kıskanıyor!

Hastanedeki skandalda yeni gelişme

Hastanedeki skandalda yeni gelişme

Sayısal Loto sonuçları 14 Nisan: Büyük ikramiye kaça bölünecek? (Milli Piyango Sayısal Loto 1118. hafta sonucu sorgula)

Sayısal Loto sonuçları 14 Nisan: Büyük ikramiye kaça bölünecek? (Milli Piyango Sayısal Loto 1118. hafta sonucu sorgula)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.