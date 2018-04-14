Antarktika'dan Ankara'ya sefer notları

MEHTAP YILMAZ - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Antarktika'ya Bilim Üssü Kurulması Projesi" kapsamında sürdürülen 2. Ulusal Antarktik Bilim Seferi'nde Türk ekibinin günde 12 saat çalıştığını belirterek, "Kıtaya bilim üssü kurulması için 68. güney enlemindeki alanda fizibilite çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor ve seferin ay sonuna doğru tamamlanması planlanıyor." dedi. Özlü, AA muhabirine, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Bakanlık uhdesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) koordinesinde yürütülen "Antarktika'ya Bilim Üssü Kurulması Projesi"ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türk Antarktik Seferi Ekibi (TAE) Lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy önderliğinde, 1. Ulusal Antarktik Bilim Seferi'nin 9 bilim insanıyla 26 Şubat-4 Nisan 2017'de gerçekleştirildiğini anımsatan Özlü, 2. Ulusal Antarktik Bilim Seferi'nin ise farklı bilim dallarını içeren 28 kişilik katılımla 15 Şubat'ta başladığını söyledi. Özlü, TAE Lideri Özsoy'un kendisine aktardığı 2. Ulusal Antarktik Bilim Seferi'nin seyir notlarını paylaşırken, kiralanan gemiyle yürütülen seferin zorlu şartlarda geçtiğini anlattı.

Özlü, çalışma yapılan bölgede sıcaklığın, rüzgar hızıyla eksi 25 derece hissedildiğini ve zaman zaman şiddetli kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşandığını bildirdi. - "Dalgalar 8 metreyi aşıyor" Denizde rüzgarın etkisiyle yükselen dalgaların kimi zaman 8 metreyi aştığına işaret eden Özlü, Ekvator'un 68 derece güneyinde yer alan Antarktika kıtasının bulunduğu enlemde, mevsimin etkisiyle deniz buzlarının eridiğini, geminin karaya yanaşması ve çıkışı için en uygun zamanlardan biri olduğunu dile getirdi. Özlü, şöyle devam etti: "Antarktika'da gün sabah 7 civarında ağarıyor ve akşam 8'de hava kararıyor. Türk Antarktik Seferi Ekibi günde 12 saat çalışıyor ve kıtaya bilim üssü kurulması için 68. güney enlemindeki alanda fizibilite çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Bu kapsamda bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere kıtadan deniz suyu, deniz tabanından çamur, taş, sediman (tortu), toprak ve liken (bitki) örnekleri alınıyor. Buz kalınlığı, deniz suyu sıcaklığı, tuzluluğu, akıntı ve batimetri (derinlik) ölçümleri yapılıyor. Besin zincirini ve değişimlerini anlamak için hayvan dışkıları toplanıyor. Tüple dalış gerçekleştiriliyor ve deniz tabanı görüntüleri alınıyor."