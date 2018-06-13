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Antartika'daki erime alarm seviyesinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 22:45 | Son Güncelleme

Kıtada 25 yılda 3 trilyon ton buzul eridi

WASHINGTON (AA) - Güney yarım kürede Antartika'da erimenin alarm seviyesinde hızlandığı, 1992-2017 yılları arasında 3 trilyon ton buzulun kaybedildiği bildirildi.

Sonuçları Nature dergisinde yayımlanan yeni uluslararası araştırma, Antarktika'nın 1992-2011 yılları arasında yılda neredeyse 84 milyar ton buzul kaybettiğini, eriyen buzul miktarının, 2012-2017 arasında yılda 241 milyar tonu aştığını gösterdi. Toplamda ise 25 yılda 3 trilyon ton buzul kaybedildi.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ile çalışan 88 bilim adamının yaptığı araştırmada, çeyrek yüzyılda kıtanın eriyen buz tabakasının, Teksas kadar bir alanı 4 metre derinlikte suyla kaplayacak miktarda olduğu hesap edildi.

Bilim adamları eriyen buzulların dünya okyanuslarında 7,6 milimetre yükselmesine neden olduğuna da dikkati çekti.

Araştırma ekibinde yer alan California Irvine Üniversitesinden Isabella Velicogna, "Endişelenmemiz gerektiği kanısındayım. Bu, çaresiz olduğumuz anlamına gelmiyor ancak işler beklediğimizden hızla ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Washington Üniversitesinden Ian Joughin de en fazla erimenin meydana geldiği Batı Antarktika'nın "yıkık durumda" olduğuna dikkati çekti.

Tek ölçümlü araştırmalardan farklı olan bu çalışmada, buzul kaybına 10 ile 15 uydu kullanılarak 24 değişik yöntem, hava ve yer ölçümlerinin yanı sıra bilgisayar simülasyonları kullanıldığına da işaret edildi.

Leeds Üniversitesinden Andrew Shepherd da tek başına Antarktika'nın yüzyılın sonuna kadar deniz seviyesinin yükselmesine 16 santimetrelik katkıda bulunabileceğini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
3 trilyon ton buzul Antarktika erime

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