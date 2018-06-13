Antartika'daki erime alarm seviyesinde

WASHINGTON (AA) - Güney yarım kürede Antartika'da erimenin alarm seviyesinde hızlandığı, 1992-2017 yılları arasında 3 trilyon ton buzulun kaybedildiği bildirildi.
Sonuçları Nature dergisinde yayımlanan yeni uluslararası araştırma, Antarktika'nın 1992-2011 yılları arasında yılda neredeyse 84 milyar ton buzul kaybettiğini, eriyen buzul miktarının, 2012-2017 arasında yılda 241 milyar tonu aştığını gösterdi. Toplamda ise 25 yılda 3 trilyon ton buzul kaybedildi.
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ile çalışan 88 bilim adamının yaptığı araştırmada, çeyrek yüzyılda kıtanın eriyen buz tabakasının, Teksas kadar bir alanı 4 metre derinlikte suyla kaplayacak miktarda olduğu hesap edildi.
Bilim adamları eriyen buzulların dünya okyanuslarında 7,6 milimetre yükselmesine neden olduğuna da dikkati çekti.
Araştırma ekibinde yer alan California Irvine Üniversitesinden Isabella Velicogna, "Endişelenmemiz gerektiği kanısındayım. Bu, çaresiz olduğumuz anlamına gelmiyor ancak işler beklediğimizden hızla ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu.
Washington Üniversitesinden Ian Joughin de en fazla erimenin meydana geldiği Batı Antarktika'nın "yıkık durumda" olduğuna dikkati çekti.
Tek ölçümlü araştırmalardan farklı olan bu çalışmada, buzul kaybına 10 ile 15 uydu kullanılarak 24 değişik yöntem, hava ve yer ölçümlerinin yanı sıra bilgisayar simülasyonları kullanıldığına da işaret edildi.
Leeds Üniversitesinden Andrew Shepherd da tek başına Antarktika'nın yüzyılın sonuna kadar deniz seviyesinin yükselmesine 16 santimetrelik katkıda bulunabileceğini vurguladı.
FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlayan Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak FETÖ iddiası
Rus bakandan uyarı: Dünya Kupası'na gelen erkeklerle birlikte olmayın
Fatih Portakal’dan Bakan Berat Albayrak’a SMS tepkisi: İstemiyorum, TAMAM mı?
Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili istifa etti
Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı
Vicdansızlar! Safiye teyzeye bunu yaptılar!
Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci tazminat şoku
AK Partili başkandan Muharrem İnce'ye çok sert sözler
Ülke ayağa kalktı! Yüzünü gösterdiği anda öldürülecek
Tarlabaşı'nın ara sokaklarında 'Dünya iftar sofrası'
Okuyucu Yorumları 0 yorum