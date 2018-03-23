Antep Fıstığı filminden Gaziantep’te gişe rekoru

Vizyona girdiği ilk şehir olan Gaziantep’te rekor izleyici sayısına ulaşan Antep Fıstığı filminin oyuncuları, teşekkür için kente gelecek.
Çekimlerinin tamamı Gaziantep’te yapılan ve halen Gaziantep’teki tüm sinema salonlarında gösterimi devam eden Antep Fıstığı filmi, gördüğü yoğun ilgi nedeniyle önümüzdeki haftalarda da gösterimde kalmaya devam edecek. Filmin başrol oyuncuları Ivana Sert ve Orhan Uslu’nun yanı sıra, Yönetmen Oğuz Yalçın ve rol alan diğer oyuncular 31 Mart Cumartesi günü düzenlenecek “Teşekkür ve Gala Gecesi” etkinliğinde yeniden buluşacak. Gaziantepli sinema izleyicilerinin gösterdiği yoğun ilgiye teşekkür anlamındaki gecede, filmin oyuncuları hayranlarıyla sohbet edip, imza dağıtacak.
Hedef Gaziantep’te 100 bin rekoru
Antep Fıstığı filmini gösterime girdiği Şubat ayından bu yana 70 binin üzerinde kişi izledi. Bu rakam, Antep Fıstığı’nın Gaziantep’te en çok izlenen film olmasını sağladı. Gaziantep’te bundan önceki dönemlerde en çok izlenen filmlerin gişesi 20 bini geçmemişti. Antep Fıstığı filmi, gösterimde kaldığı süre içerisinde 100 bin bilet sayısına ulaşarak, Gaziantep’te ulaşılması güç bir rekora imza atmayı hedefliyor.
6 Nisan’da Türkiye’de vizyona girecek
Antep Fıstığı filminin gösterimi bir taraftan Gaziantep’te devam ederken, diğer taraftan Türkiye’nin dört bir tarafındaki ve Avrupa ülkelerindeki gurbetçiler de sabırsızlıkla filmin vizyona gireceği günü bekliyor. Yapım şirketi, filmin 6 Nisan’da Türkiye’de gösterime gireceğini açıkladı.
"Her Gaziantepli bu filmi mutlaka izlemeli"
Zeugma Yapım Yönetim Kurulu Başkanı Meral Ay, 31 Mart’ta Gaziantep’te düzenleyecekleri özel galaya başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye’nin her şehrindeki Gaziantepliler derneklerinin de davetli olduğunu belirterek, "Türkiye’nin hatta dünyanın neresinde olursa olsun her Gazianteplinin bu filmi mutlaka izlemesini istiyoruz. Çünkü Anteplilik ayrı bir ruh, ayrı bir kültür. Bu kültürü yaşayan herkes çok iyi bilir ki, Antepli özünden kopamaz. Biz bu filmde Gaziantep’in özünü ortaya koyduk. Örf ve ananelerimizi, gelenek ve göreneklerimizi yaşatmaya çalıştık. İddia ediyoruz, Antep Fıstığı filmini izleyen herkes çocukluğuna geri dönecek. Bu düşünceden yola çıkarak, Türkiye’nin her tarafındaki Gaziantepliler derneklerini galamıza davet ettik. Misyonumuza ve hedeflerimize ulaşma noktasında, ülkemizin ve dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, hemşehrilerimizin desteğine ihtiyacımız var. Bu düşünceden yola çıkarak herkesi Antep Fıstığı filmini izlemeye davet ediyoruz” diye konuştu.
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