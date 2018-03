Antep Fıstığı filminden Gaziantep’te gişe rekoru

6 Nisan’da Türkiye’de vizyona girecek

Antep Fıstığı filminin gösterimi bir taraftan Gaziantep’te devam ederken, diğer taraftan Türkiye’nin dört bir tarafındaki ve Avrupa ülkelerindeki gurbetçiler de sabırsızlıkla filmin vizyona gireceği günü bekliyor. Yapım şirketi, filmin 6 Nisan’da Türkiye’de gösterime gireceğini açıkladı.

"Her Gaziantepli bu filmi mutlaka izlemeli"

Zeugma Yapım Yönetim Kurulu Başkanı Meral Ay, 31 Mart’ta Gaziantep’te düzenleyecekleri özel galaya başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye’nin her şehrindeki Gaziantepliler derneklerinin de davetli olduğunu belirterek, "Türkiye’nin hatta dünyanın neresinde olursa olsun her Gazianteplinin bu filmi mutlaka izlemesini istiyoruz. Çünkü Anteplilik ayrı bir ruh, ayrı bir kültür. Bu kültürü yaşayan herkes çok iyi bilir ki, Antepli özünden kopamaz. Biz bu filmde Gaziantep’in özünü ortaya koyduk. Örf ve ananelerimizi, gelenek ve göreneklerimizi yaşatmaya çalıştık. İddia ediyoruz, Antep Fıstığı filmini izleyen herkes çocukluğuna geri dönecek. Bu düşünceden yola çıkarak, Türkiye’nin her tarafındaki Gaziantepliler derneklerini galamıza davet ettik. Misyonumuza ve hedeflerimize ulaşma noktasında, ülkemizin ve dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, hemşehrilerimizin desteğine ihtiyacımız var. Bu düşünceden yola çıkarak herkesi Antep Fıstığı filmini izlemeye davet ediyoruz” diye konuştu.