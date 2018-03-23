Antep Fıstığı filminden Gaziantep’te gişe rekoru

Vizyona girdiği ilk şehir olan Gaziantep’te rekor izleyici sayısına ulaşan Antep Fıstığı filminin oyuncuları, teşekkür için kente gelecek.

Çekimlerinin tamamı Gaziantep’te yapılan ve halen Gaziantep’teki tüm sinema salonlarında gösterimi devam eden Antep Fıstığı filmi, gördüğü yoğun ilgi nedeniyle önümüzdeki haftalarda da gösterimde kalmaya devam edecek. Filmin başrol oyuncuları Ivana Sert ve Orhan Uslu’nun yanı sıra, Yönetmen Oğuz Yalçın ve rol alan diğer oyuncular 31 Mart Cumartesi günü düzenlenecek “Teşekkür ve Gala Gecesi” etkinliğinde yeniden buluşacak. Gaziantepli sinema izleyicilerinin gösterdiği yoğun ilgiye teşekkür anlamındaki gecede, filmin oyuncuları hayranlarıyla sohbet edip, imza dağıtacak.

Hedef Gaziantep’te 100 bin rekoru

Antep Fıstığı filmini gösterime girdiği Şubat ayından bu yana 70 binin üzerinde kişi izledi. Bu rakam, Antep Fıstığı’nın Gaziantep’te en çok izlenen film olmasını sağladı. Gaziantep’te bundan önceki dönemlerde en çok izlenen filmlerin gişesi 20 bini geçmemişti. Antep Fıstığı filmi, gösterimde kaldığı süre içerisinde 100 bin bilet sayısına ulaşarak, Gaziantep’te ulaşılması güç bir rekora imza atmayı hedefliyor.