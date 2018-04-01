"Antep Fıstığı" filminin galası yapıldı

GAZİANTEP (AA) - Yönetmenliğini Oğuz Yalçın'ın yaptığı, başrollerini İvana Sert, Orhan Uslu ve İlker Kurt'un paylaştığı "Antep Fıstığı" filminin galası Gaziantep'te gerçekleştirildi.

Başrol oyuncularından İvana Sert, bir alışveriş merkezinde gerçekleşen gala öncesi yaptığı konuşmada, Gaziantep'te bulunduğu süre içerisinde şehre aşık olduğunu belirtti.

Film çekimlerinin çok zevkli geçtiğini dile getiren Sert, "Beni bu role uygun gördükleri için çok teşekkür ediyorum. Gaziantep insanına, yemeklerine ve kültürlerine aşık oldum. Bu güzel toprakların tarihine hayran kaldım. Böyle bir çalışma içerisinde yer almak bana mutluluk verdi. Benim için çok güzel bir deneyim oldu." diye konuştu.

Başrol oyunculardan Orhan Uslu ise Gaziantep'te güzel bir filme imza attıklarını söyledi.

Gazianteplilerin filmi çok beğendiğini belirten Uslu, "Bence asıl başarı Antep'indir. İlk sinema filmi deneyimimiz oldu. Bu filmin senaryosunu 3,5 yıl önce yazmıştık, o yıllarda çekmek istedik. İnsanlar 'Antep ağzıyla film mi olur?' dediler. Bizler bu filmi sadece Gaziantepliler izlese 'yeter' dedik. Antepli olmayanlar ise bu film ile Antep'i tanıyacaklar. Bu filmi izleyenler gerçek Antep'i görmüş olacak." şeklinde konuştu.