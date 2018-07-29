Antep fıstığı hırsızlığına, 'fotokapan'lı önlem

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP Ticaret Borsası, yeni hasat döneminde Antep fıstığı bahçelerinde yaşanabilecek olası hırsızlık olaylarının engellenmesine yönelik, İl Jandarma Komutanlığı'na fotokapan bağışında bulundu. Hareket sensörü ve gece görüş özelliğine sahip fotokapanlar, Antep fıstığı bahçelerinin yoğun olduğu bölgelerde kamufle edilerek jandarma ekiplerine anlık görüntü imkanı sağlayacak.

Gaziantep Ticaret Borsası, Antep fıstığı üretimi yapan çiftçilerin hasat döneminde hırsızlık olayları nedeniyle mağduriyet yaşamaması ve olası hırsızlık olaylarının önlenmesine yardımcı olmak amacıyla İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kullanılmak üzere 4 fotokapan bağışında bulundu.

Fıstık üretiminin yüksek olduğu bölgelerde kullanılacak olan fotokapanlar, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı ve yönetim kurulu üyeleri tarafından İl Jandarma Komutanı Albay Halil Uysal’a teslim edildi. Törende konuşan Mehmet Akınca, fotokapanların hırsızlık girişimlerinin önlenmesi ve faillerinin tespiti noktasında kolluk kuvvetlerine yardımcı olacağını söyledi.

Antep fıstığı üreticileri ve sektör temsilcilerinden gelen talepler üzerine fotokapan alımına karar verdiklerini anlatan Akıncı, “Hasat mevsiminin başladığı şu günlerde jandarma ekiplerimiz kırsal bölgelerde hırsızlık olaylarına karşı gerekli tüm tedbirlerini almış durumda. Biz de alınan bu tedbirlere destek sağlamak amacıyla İl Jandarma Komutanlığı'mız bünyesinde kullanılmak üzere 4 fotokapan alımı gerçekleştirdik. Pilot nokta olarak belirlenen bölgelere yerleştirilecek olan foto kapanların sayısını ileriki dönemlerde duyulacak ihtiyaca göre artırmayı planlıyoruz" dedi.

Amaçlarının Antep fıstığı üreticilerinin binbir güçlükle yetiştirdiği ürünlerini hasat mevsiminde korumalarına yardımcı olmak olduğunu kaydeden Akıncı, "Antep fıstığı bölgemizde on binlerce çiftçimizin en önemli geçim kaynaklarının başında gelmektedir. Fıstık, büyük emek ve bakım isteyen özel bir ürün. Bu nedenle günümüzde alınan tedbirlere ek olarak güvenlik teknolojilerinden maksimum derecede faydalanılmasını elzem olarak görüyoruz. Kolluk kuvvetlerimize görevlerinde destek sağlayacağını düşündüğümüz kızıl ötesi sinyallerden yararlanan, gece karanlıkta dahi nesne ve canlı hareketlerini rahatlıkla algılayarak ilgili birimlere görüntü ve alarm veren fotokapanlar arazide art niyetli kişilere hareket sınırlaması getirecek" diye konuştu.

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