Antep Fıstığı Sinema Filmi yapımcılarından NCR’ye teşekkür plaketi

Yönetmenliğini Oğuz Yalçın’ın yaptığı, başrollerini Ivana Sert, Orhan Uslu ve İlker Kurt’un paylaştığı ’Antep Fıstığı’ filminin teşekkür galası Gaziantep’te yapıldı.
Yapımcılığını Ay Medya Grubun üstlendiği, Antep Fıstığı filmenin teşekkür galasında yerli ve milli konulardaki duyarlılığı ile öne çıkan NCR İnternational Hospital’a teşekkür plaketi verildi. Gala gecesine NCR İnternational Hospital adına Yönetim Kurulu üyeleri Diş Hekimi Mehmet Neccar ve Esra Neccar da katıldı.
Gecede Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer tarafından NCR Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Ahmet Neccar adına Yönetim Kurulu üyesi Diş Hekimi Mehmet Neccar’a filme katkılarından ötürü teşekkür plaketi verildi. Film değerlendiren Neccar, “Gaziantep’in kültürel tanıtımına büyük ölçüde katkı sağlayacak olan bu filmin yapımcılığını üstlenen Ay Medyayı öncelikle tebrik ediyor başarılarının devamını temenni ediyorum. NCR Ailesi olarak kentimizin kültürünü yansıtan böylesi güzel bir filme sponsor olduğumuz için son derece mutluyuz. Bundan sonraki süreçte de yerli ve milli projeleri desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.
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