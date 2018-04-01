Antep Fıstığı’nın teşekkür galası yapıldı

Yönetmenliğini Oğuz Yalçın’ın yaptığı, başrollerini Ivana Sert, Orhan Uslu ve İlker Kurt’un paylaştığı ’Antep Fıstığı’ filminin teşekkür galası yapıldı.

Sanko Park’ta gerçekleştirilen galaya filmin başrol oyuncuları Ivana Sert, Orhan Uslu’nun yanı sıra ünlü modacılar Uğurkan Erez ve Hakan Akkaya, filmde rol alan Sefa Zengin, Vural Buldu, Çeled Uşaglar ekibi, filmin yönetmeni Oğuz Yalçın, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Gaziantep Genç İşadamları Derneği Başkanı Bora Tezel ve davetliler katıldı. "Gaziantep’e aşık oldum"

Filmin başrol oyuncularından Ivana Sert, gala öncesi yaptığı konuşmada, Gaziantep’te bulunduğu süre zarfı içerisinde şehre aşık olduğunu belirtti. Film çekimlerinin çok zevkli geçtiğini dile getiren Sert, "Beni bu role uygun gördükleri için çok teşekkür ediyorum. 15 gün burada kaldım, Gaziantep insanına, yemeklerine ve kültürlerine aşık oldum. Bu güzel toprakların tarihine ve sizlerin samimiyetine hayran kaldım. Böyle bir çalışma içerisinde yer almak bana mutluluk verdi. Benim için çok güzel bir deneyim oldu. Bu film için yapımcımız Zeugma Yapım’a ve Meral Ay’a çok teşekkür ediyoruz. Sadece Gaziantep’te yaklaşık 100 bin kişi filmi izledi. İnşallah bütün Türkiye’de en az 200 bin kişi daha olsun. Güzel bir iş yaptık” dedi.

"Bizlere güç verdiniz"

Başrol oyunculardan Orhan Uslu ise Gaziantep’te güzel bir filme imza attıklarını söyledi. Gazianteplilerin filmi çok beğendiğini belirten Uslu, "Bence asıl başarı Gaziantep’indir. İlk sinema filmi deneyimimiz oldu. Bu filmin senaryosunu 3,5 yıl önce yazmıştık, o yıllarda çekmek istedik. İnsanlar ‘Gaziantep ağzıyla film mi olur?’ dediler. Bizler bu filmi sadece Gaziantepliler izlese ’yeter’ dedik. Gaziantepli olmayanlar ise bu film ile Gaziantep’i tanıyacaklar. Bu zamana kadar Gaziantep’i yanlış tanıyorlardı. Bu filmi izleyenler gerçek Gaziantep’i görmüş olacak. Sizler izlediniz bizlere güç verdiniz. Bundan sonra bu filmin ikincisi, üçüncüsü için belki de televizyon dizisi için bize bir imkan sağladınız. Bunun için bütün hemşehrilerime ve bizlere filmin çekilmesine imkan sağlayan yapımcımız Meral Ay’a teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. "İstanbul’da film konuşuluyor"

Yönetmen Oğuz Yalçın da filme sahip çıktığından dolayı şehir halkına teşekkür etti. İstanbul’da bu filmin başarısının konuşulduğunu aktaran Yalçın, "Gaziantep’e 3 yıl önce geldiğimde bu çalışma ile ilgili insanların heyecanını gördüm. Herkesin yapamaz dediği filmin yapılmasına katkıda bulunduk. El birliğiyle bu filmi çektik. Katkısı olan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

"Gaziantep’e büyük katkılar sağlayacak"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, “Gaziantep için çok önemli bir değer. Her şeyden önce Gaziantep’in tanıtımına, insanının tanıtımına, şivesinin tanıtımına, kültürel değerlerinin tanıtımına çok katkı sağlayan bir film. Yolu açık olsun. 6 Nisan’da tüm Türkiye’de vizyona gireceğini öğrendim. Bu da Gaziantep’imize çok büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Gaziantepimizin markalaşmasına, insanımızın ve şehrimizin tanıtımına çok katkı sağlayacak. Bu alanda da güzel bir adım atıldı. Zeugma Yapımcılık’a ve bu işe emek veren İbrahim Ay ve Meral Ay’a teşekkür ediyorum” diye konuştu. Nejat Koçer’in eşi Füsun Koçer de Gaziantep’e yakışır bir film olduğunu belirterek, “İnşallah hayırlı olur, yolu açık olur. Gaziantep’in değerlerini, şivesini, kültürünü tanıttığı için çok mutluyuz” dedi. "Fıstık gibi film oldu"

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise, “Gaziantep’e yakışır fıstık gibi bir film oldu, adı üzerinde ‘Antep Fıstığı’. Emeği geçen tüm ekibe yürekten teşekkür ediyorum. Hem Gaziantep’te bu işin organizasyonunda bulunanlara hem de sanatçılarımıza. Gaziantep sanayisiyle, ihracatıyla, ticaretiyle önde olan bir şehir. Şehrin özellikle kültürel mirasının da bütün insanlığa tanıtılabilmesi açısından bu tür etkinlikler çok önemli. Gaziantep’te çevrilen bu film şehrin kültürü açısından ve Gaziantep’in tanıtımı açısından çok önemli. Devamı gelen olsun” şeklinde konuştu.