"Antep savunması"nın dört mevsimi müzede yaşatılacak

Panoramaya giriş, Gaziantep'in Kurtuluş Savaşı'nda da etkili bir rol üstlendiği mağara ve livaslarla sağlanacak ve panoramaya ulaşana dek, hazırlık bölümüyle görsel ve işitsel anlatım teknikleriyle panorama sahnesine hazırlayacak.

Gaziantep'in yaşadığı zulmün ve gösterdiği kahramanlığın sergilemesinin yanı sıra sanatsal bir değere sahip olması hedeflenen panoramanın içi, yağlı boya tekniğiyle yapılacak. 12 dönüm üzerinde kurulacak müzenin, kademeli geçişlerle bin 133 metrekare maket alanı, 32 metre çapıyla adeta o günleri yaşatması hedefleniyor.

Ünlü Rus ressam Aleksander Samsonov tarafından Panorama 25 Aralık Müzesi'nde yer alacak yağlı boya görsellerine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Müze, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yıl dönümü olan 25 Aralık 2018’de tamamlanacak.

- Dört mevsim aynı tabloda yansıtılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) Daire Başkanı Serdar Murat Gürsel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzenin bölge ve kent için bir ilk olacağını söyledi.

Müzede panoramik gösterimin yanı sıra o döneme ait doğru bilgilere ulaşılması amacıyla bir enstitü de bulunacağını belirten Gürsel, amaçlarının Antep savunmasını tarafsız bir şekilde dünyaya anlatmak olduğunu ifade etti.

Gürsel, söz konusu müzenin diğer panorama müzelerinden farklı olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Panoramik bölüm 120 metre uzunluğunda ve 12 metre yüksekliğinde olacak. Buradaki panoramaları dünyadakilerden ayıran iki önemli faktör var. Birincisi panoramayı izlerken gezilebilecek bir maket alanı bulunuyor. Yani o dönemde savaşı yaşayan Antep şehrinin içerisinden, sokaklarından ve belki de evlerin içerisinden geçerek izleyeceğimiz 360 derecelik bir panoramadan bahsediyoruz. Panoramalarda genellikle bir anı anlatılır. Bizim panoramamızda ise 11 aylık mücadeleyi, 4 mevsim bir arada 120 metre uzunluğunda yağlı boya resim üzerinde anlatmaya çalışacağız."