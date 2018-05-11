"Anti siyonist Yahudiler Filistin'de iki devletli çözüme karşı"

İSTANBUL (AA) - GÜLSÜM İNCEKAYA - Siyonizm ve İsrail karşıtlığıyla bilinen ABD'li Haham Yisroel Dovid Weiss, Filistinlilerin topraklarını işgal edenlerin gerçek Yahudilerle hiçbir alakası olmadığını belirterek, "Biz Filistin'in tek ve bağımsız bir devlet olmasını istiyoruz. İki devletli çözüme de İsrail'in Filistin topraklarında devlet kurmasına da karşıyız." dedi. Siyonizm karşıtı Yahudilerin kurduğu "Neturei Karta International-Jews United Against Zionism" isimli kuruluşun yöneticisi Haham Yisroel Dovid Weiss, 1948'de Filistin nüfusunun yarısından fazlasının zorunlu göçe tabi tutulması ve İsrail'in bağımsızlığını ilan etmesinin (Nakba) 70. yılında, Filistin davasına dikkati çekmek için geldiği İstanbul'da, AA muhabirinin sorularını cevapladı. Dünyanın artık Filistin sorununun bir Müslüman Yahudi çatışması olmadığını anlaması gerektiğini vurgulayan Weiss, "Dünya şunu artık çok iyi bilmeli. Müslümanlarla Hristiyanlar ve Yahudiler arasında birbirine karşı olma veya çatışma durumu yok. Allah'a inanan insanlar olarak birbirimizin yanındayız." diye konuştu.

Filistin sorununun başta bu kaostan rant elde etmeye çalışan birtakım grupların oyunu olduğuna dikkati çeken Weiss, "Maalesef sorun siyasilerden kaynaklanıyor. Onlar sanki dinler birbirine karşı, birbirleriyle çatışma halindeymiş gibi gösteriyorlar. Ve biz inananlar, iş birliği yapmak zorundayız. Ben de bu çabanın içinde olmak istiyorum. Bu hakikati herkesin bilmesi gerekiyor. Eğer hastaya doğru ilacı vermezseniz öldürürsünüz. Doğru ilacı verirseniz hasta iyileşir. Hastalığın ne olduğunu anlarsak eğer tedavisini de ona göre yaparız." dedi. Weiss, başta İran olmak üzere birçok İslam ülkesine ziyaretler gerçekleştirdiğini, İslam ve Müslümanlarla ilgili düşünceleri sorulduğunda "Müslümanlarla İslam ile ilgili benim şahitliğime gerek yok. İslam'ın ve Müslümanların ne olduğu çok belli. İslam büyük ve mükemmel bir din." diye cevap verdiğini aktardı. - ''Siyonist İsrail, ırkçı ve milliyetçidir'' Müslümanlarla Yahudilerin tarih boyunca barış içinde yaşadıklarına dair arşivinde bulunan fotoğraflardan örnekler gösteren Haham Weiss, şöyle devam etti:

"Yüzyıllardır Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar birlikte yaşadık, birbirimizi destekledik ve ilişkilerimiz oldu. Bunu unutmamamız gerekiyor. Türkiye'de Osmanlı zamanında veya başka ülkelerde Müslümanlarla Yahudiler komşuluk yaptı, dostluk kurdu. Hatta birbirlerine çocuklarını teslim ettiler, birbirlerinin çocuklarına baktılar. Filistinlilerin topraklarını işgal edenlerin gerçek Yahudilerle hiçbir alakası yok. Bugün Filistin topraklarını işgal eden İsrail devleti, siyonist, ırkçı ve milliyetçi bir ideolojinin ürünüdür. Yahudilerin buralarda yaşayan Müslüman Filistinlilerle hiçbir problemi olmadı, hatta Ürdün eski Kralı Hüseyin, Filistin topraklarına Yahudilerin yerleştirilmesi ve devlet kurması için imza verdiğinde Yahudilerin çoğunluğu İsrail devletinin kurulmasına karşı çıkmıştı." - "İsrail'in devlet kurmasına karşıyız" Filistin'de iki devletli çözüme de karşı olduklarını vurgulayan Weiss, ABD'nin çeşitli eyaletlerinde özellikle Washington'da Beyaz Saray ve ABD Kongresi önünde defalarca gösteriler düzenleyerek bunu protesto ettiklerini anlattı.

Weiss, İsrail'in Filistin işgaline ait fotoğraflardan örnekler göstererek, "Biz Filistin'in tek ve bağımsız bir devlet olmasını istiyoruz. İsrail'in Filistin topraklarında devlet kurmasına karşıyız. ABD'de bulunan gerçek Yahudiler de iki devletli çözüme karşılar. Onların İsrail devletine yönelik hiçbir sempatileri yok. ABD'de yaşayan hiçbir Yahudi'nin evinde, iş yerinde İsrail bayrağı görmezsiniz tam tersine sürekli İsrail aleyhine gösteriler düzenliyor, ABD dahil dünyanın her yerinde bulunan hakiki yüzbinlerce Yahudi, İsrail karşıtı yürüyüşler düzenliyor." değerlendirmesinde bulundu. - "İsrail Orta Doğu'da huzuru yok etti" İsrail'in işgalci politikalarının Orta Doğu coğrafyasında huzuru yok ettiğini, bunu anlamak için sadece tarihsel sürece bakmanın yeterli olabileceğini kaydeden Weiss, şöyle konuştu: "Orta Doğu'da asırlarca Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar barış içinde yaşadı. Şu bir gerçek ki Filistin sorunu, Orta Doğu'ya çok büyük zarar veriyor. Siyonistler uyguladıkları politikalarla adeta Müslümanları canavarlaştırıyor. Oysa tarihsel sürece şöyle bir baktığımızda asırlarca beraber yaşadığımızı görürüz. Hala Türkiye'de, Mısır'da, Irak'ta, İran'da, Tunus'ta sinagoglarımız var. Birlikte yaşıyorduk. Ta ki İsrail devleti kurulana kadar. O zaman İsrail, Müslümanları birer düşman olarak göstermeye başladı. İnsanları, insanlardan nefret eder hale getirdi. Maalesef İsrail ve Filistin sorunu Orta Doğu'nun en temel problemlerinden bir olarak karşımızda duruyor. İsrail'in bu davranışları sadece Filistin'de değil dünyanın her yerinde anti semitizmin hızla yükselmesine neden oluyor."

- "Erdoğan ile tanışmayı konuşmayı çok istiyorum" Haham Weiss, Davos 2009 Dünya Ekonomik Forumu'nda o dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e "One minute. Sesin çok yüksek çıkıyor. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum…" şeklindeki çıkışının hatırlatılması üzerine, "O gün hepimiz rahat bir nefes almıştık." dedi. Yahudilerin Filistinlilere uyguladığı zulme dünyada çok az sayıda liderin karşı durduğuna değinen Weiss, şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin davasına ve Filistin halkına verdiği desteği takdirle karşılıyoruz. Ve ona dua ediyoruz. Allah ona yardım etsin. Belki de Erdoğan sayesinde Filistin sorunu çözülür ve barış hakim olur. Ben Erdoğan ile tanışmayı, onunla konuşmayı çok istiyorum. Erdoğan, Yahudilikle siyonizm arasındaki farkı kardeşlerime çok daha net bir şekilde anlatacaktır. Bu konuda önderlik edecektir." - "Gayrimeşru devletin başkenti Kudüs olamaz"

Weiss, ABD Başkanı Donald Trump"ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyarak Tel Aviv’deki Büyükelçiliği'ni Kudüs'e nakletme kararının, İsrail'in zulümlerine destek anlamı taşıdığını söyledi. İsrail"in gayrimeşru bir devlet olduğunu vurgulayan Haham Yisroel Dovid Weiss, şöyle devam etti: "Filistin halkı 70 yıldır İsrail işgali ve zulmü altında. İsrail, Filistinlilere her türlü zulmü katliamı reva görüyor. Öldürüyor, yaralıyor, tutukluyor ya da Filistinleri sürgüne mecbur kılıyor. Kudüs'ün İsrail'in başkenti ilan edilmesi de bu zulmün başka bir parçası. İsrail sadece Filistinlilere zulüm etmiyor. Orada yaşayan gerçek Yahudilere de zulüm ediyor. İsrail işgaline karşı çıkan Yahudilere işkence ediyor, atlarla göstericileri eziyor ya da tutukluyor. Biz artık Trump'ın gerçek Yahudilerin ve Filistinlilerin sesini duymasını istiyoruz. Gerçek Yahudiler, siyonist İsrail devletine ve Filistin'i işgaline karşı çıkıyor. Dolayısıyla biz bu işgale karşıyız ve bir an önce bunu sona ermesini ve Filistin'in özgürleşmesini istiyoruz. Zaten İsrail yasa dışı ve illegal bir devlet. Dolayısıyla yasa dışı bir devletin başkenti de Kudüs olamaz."