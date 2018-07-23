Antibiyotik kullanan hastanın hayatını kaybettiği iddiası

İZMİR (AA) - İzmir'de soğuk algınlığı nedeniyle verilen antibiyotik tedavisinin ardından hayatını kaybettiği iddia edilen 29 yaşındaki Murat Aras toprağa verildi.

Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur'un yeğeni olan ve aynı zamanda makam şoförlüğünü yapan Aras için Narlıdere Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene, Aras'ın ailesi ve yakınları, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Aras'ın cenazesi, öğleyin cenaze namazı kılınmasının ardından Yukarı Köy Mezarlığı'nda defnedildi.

Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, yeğeninin antibiyotik kullanımına bağlı olarak hayatını kaybettiğini, ölüm nedeninin belli olduğunu, bu nedenle otopsi istemediklerini belirtti.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yetkilileri de cumartesi günü hastanelerine gelen Aras'ın dün antibiyotik kullanımına bağlı deri kaybı ve şok tablosuyla hayatını kaybettiğini belirtti.

Bir ay önce hayatını Zeynep Acar ile birleştirdiği öğrenilen Aras, geçen hafta soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye başvurmuş, uygulanan antibiyotik tedavisinin ardından dudaklarının şişmeye başlamasıyla özel hastanede tedavi altına alınmıştı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, ardından ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedavi gören Aras dün hayatını kaybetmişti.

