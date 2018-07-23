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Antibiyotik sonrası yaşamını yitiren sürücü toprağa verildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 22:39 | Son Güncelleme

NARLIDERE BELEDİYE BAŞKANI BATUR: YEĞENİM ANTİBİYOTİK SONUCU ÖLDÜ Yeğeni Murat Aras'ı (29) toprağa veren Narlıdere Belediye Başkanı CHP'li Abdul Batur, yaşadığı o zor süreci anlattı.

NARLIDERE BELEDİYE BAŞKANI BATUR: YEĞENİM ANTİBİYOTİK SONUCU ÖLDÜ

Yeğeni Murat Aras'ı (29) toprağa veren Narlıdere Belediye Başkanı CHP'li Abdul Batur, yaşadığı o zor süreci anlattı. Aras'ın soğuk algınlığı sonucu doktor reçetesi ile aldığı ilacın ardından fenalaştığını belirten Batur, "Murat aldığı bu antibiyotik ile ilgili problemler yaşadı. Pazartesi günü soğuk algınlığı nedeni ile doktor reçetesi ile bu ilacı kullanmaya başladı. 12 saatte bir 3 tane kullandı ve daha sonra bu sendromu ortaya çıktı. Biz de hemen Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne (DEÜ) kaldırdık. Bunun çok önemli bir alerjik hastalık olduğu bilgisi verildi. Yıllardır bu ilacı hepimiz kullanıyoruz. Yeğenim de kullandı ama bu kez iyileştirmedi, yok etti" diye konuştu. Bu durumun kendilerini çok üzdüğünü ifade eden Başkan Batur, "Bundan sonraki süreçte bunun araştırılması gerekiyor. Özellikle ilacın yan etkilerine baktığınızda başta bir yanma, deride dökülme etkileri var. Herkes prospektüsünü okumuyor. O anda yeğenim de hastalığının geçmesi için uğraşıyor. İçtikten sonra yanık ünitesine aktarıldı ama kurtaramadık. Bugün o acıyı yaşıyoruz. Bundan sonra bu ilacın etkisinin başkasının başına gelmemesi için uğraşacağız. Bu konuda aile karar verecek ama bu ilacın yan etkisinden oluşan bir şey ise bununla ilgili bir dava süreci olacak" diye konuştu.

'ŞU ANA KADAR 6 VAKA GÖRÜLDÜ'

DEÜ'de kendilerine verilen bilgiye göre bu tür vakaların sayısının Murat Aras ile 6'ya ulaştığını kaydeden Batur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Canımızı yitirdik başkaları da canını yitirmesin diye mücadele edeceğiz. Ailesi bu konuda karar verecek. Ne gerekiyorsa yapılacak. Bu hastalığın tedavisi ile ilgili bir ilaç kullanma noktasında tedavi yok. Sadece destek veriliyor. Ateşi düşürülmeye çalışıyor. Bu hepimizin başına gelebilir. Sağlık Bakanlığı doktor reçetesi yazılmadan antibiyotik vermiyor. Bu da önemli bir karar."

DEÜ ve Ege Üniversitesi'ndeki doktorların bu süreçte elinden geleni yaptığını belirten Başkan Batur, "DEÜ'ye şimdiye kadar bu tür vaka ile giden hasta sayısının 6 olduğunu bildirdiler. Demek ki sık rastlanan bir olay değil. Ama sık rastlanmıyor diye bununla ilgili tedbir almamak yanlış olur. Bence herkes tedbir almalı" dedi.

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