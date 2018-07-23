HABER

Antibiyotik sonrası yaşamını yitiren sürücü toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 15:35 | Son Güncelleme

İZMİR'de, rahatsızlığı nedeniyle aldığı antibiyotik ilacının yan etkisi sonucu yaşamını yitirdiği belirtilen, Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur'un yeğeni ve şoförü Murat Aras (29), toprağa verildi.

Antibiyotik sonrası yaşamını yitiren sürücü toprağa verildi

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, rahatsızlığı nedeniyle aldığı antibiyotik ilacının yan etkisi sonucu yaşamını yitirdiği belirtilen, Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur'un yeğeni ve şoförü Murat Aras (29), toprağa verildi.
Narlıdere Belediye Başkanı CHP'li Abdül Batur'un yeğeni olan, aynı zamanda şoförlüğünü de yapan Murat Aras, yakınlarının verdiği bilgiye göre, soğuk algınlığı rahatsızlığı nedeniyle doktora gitti. Aras, verilen antibiyotikten sonra fenalaştı. Geçen 17 Temmuz'da önce Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan, ardından da Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Murat Aras, burada yapılan müdahalelere rağmen dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Doktorların yakınlarına verdiği bilgiye göre, Murat Aras, antibiyotiğin milyonda bir görülen yan etkisi nedeniyle hayatını kaybetti.
Bir aylık evli olan Murat Aras için Narlıdere Merkez Camisi'nde bugün öğle, cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Narlıdere Belediye Başkanı Batur, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, belediye başkanları, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Murat Aras'ın eşi Zeynep Aras, taziyeleri kabul etti. Zeynep Aras, yakınlarının desteği ile ayakta durabildi. Murat Aras, kılınan cenaze namazının ardından, ailesinin ve sevenlerinin gözyaşları arasında, Narlıdere Yukarıköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Antibiyotik sonrası yaşamını yitiren sürücü toprağa verildiAntibiyotik sonrası yaşamını yitiren sürücü toprağa verildiAntibiyotik sonrası yaşamını yitiren sürücü toprağa verildiAntibiyotik sonrası yaşamını yitiren sürücü toprağa verildi

PARTNER'Estetik bir fotoğraf değil''Estetik bir fotoğraf değil'
Erdek'te denizden bir römork dolusu atık çıktıErdek'te denizden bir römork dolusu atık çıktı
Bedelli askerlik görüşmelerinde yeni gelişme! 1994'lüler de bedelli askerlikten yararlansın önerisiBedelli askerlik görüşmelerinde yeni gelişme! 1994'lüler de bedelli askerlikten yararlansın önerisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama

Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Polislere 'Sen kimsin lan' demişti! İstifa etti

Polislere 'Sen kimsin lan' demişti! İstifa etti

Cinsel ilişkide rıza yaşı 16'dan 14'e indirildi

Cinsel ilişkide rıza yaşı 16'dan 14'e indirildi

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener'in istifa iddiası sonrası İYİ Parti karıştı! Osman Ertürk Özel’in burnu kırıldı

Meral Akşener'in istifa iddiası sonrası İYİ Parti karıştı! Osman Ertürk Özel’in burnu kırıldı

Denizli'den kötü haber az önce geldi! Çok sayıda ölü var

Denizli'den kötü haber az önce geldi! Çok sayıda ölü var

Kahramanmaraş'ta eski şoförler ve otomobilciler odası başkanı, yeni başkanı öldürdü

Kahramanmaraş'ta eski şoförler ve otomobilciler odası başkanı, yeni başkanı öldürdü

Askerden izine geldi, dolapta sevgilisinin babasına yakalandı

Askerden izine geldi, dolapta sevgilisinin babasına yakalandı

Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı

Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Siirt'te askeri araç dereye uçtu! Çok sayıda yaralı asker var!

Siirt'te askeri araç dereye uçtu! Çok sayıda yaralı asker var!

Meral Akşener'in istifa kararının ardından İYİ Parti'li başkanlardan zincirli eylem!

Meral Akşener'in istifa kararının ardından İYİ Parti'li başkanlardan zincirli eylem!

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın

İzmir Alaçatı'da otomobile uçak çarptı

İzmir Alaçatı'da otomobile uçak çarptı

Adalara sokulmayan onlarca at İstanbul'da kaderine terk edildi

Adalara sokulmayan onlarca at İstanbul'da kaderine terk edildi

Bedelli askerlik görüşmelerinde yeni gelişme! 1994'lüler de bedelli askerlikten yararlansın önerisi

Bedelli askerlik görüşmelerinde yeni gelişme! 1994'lüler de bedelli askerlikten yararlansın önerisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.