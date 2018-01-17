Antibiyotik yazmayan doktora saldırdı, tehditler savurdu

Avukat olan bir kişinin yakınına antibiyotik yazılmadığı gerekçesiyle ASM'ye gelerek burada görevli hekimi darbetmesiyle ilgili İzmir Tabip Odası ve sivil toplum kuruluşlarından üyeler, merkez önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.
Merkezin Sorumlu Hekimi Mithat Kara, yaptığı konuşmada, iki gün önce gelen bir kadının, hastası olmadığı halde Dr. Bülent Öner'den acil antibiyotik reçetesi düzenlemesini istediğini aktardı.
ÖLÜM TEHDİDİ DE VAR
Dr. Öner'in antibiyotik yazmadığı hastayı kendi doktoruna yönlendirdiğini anlatan Kara, "Ertesi gün hastanın avukat olan ağabeyi gelip doktor arkadaşımızın odasına daldı, hakaret etti, ölüm tehditleri savurdu ve tekme attı" dedi.
Kara, sağlık personelinin araya girmesi sonucu hasta yakınının uzaklaştırıldığını dile getirerek, şikayetçi oldukları saldırganın henüz ifade vermediğini savundu.
"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"
Karşıyaka İlçe Sağlık Müdürü Yıldıray Çığırgil, sağlık personeline yönelik saldırıyı kınadıklarını, olayın adli boyutunun takipçisi olacaklarını ifade etti.
Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası adına açıklama yapan Derya Aydın Mengücük de sağlıkta şiddetin sona ermesini istediklerini belirterek, "Maruz kaldığımız şiddetin nedeni çoğunlukla mesleğimizi tıbbi ve bilimsel standartlarda yapma isteğimiz ve kararlılığımızdır. Bu taleplerin çoğu yasalara da aykırıdır" dedi.
GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI
İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akça ve Genel Sağlık İş İzmir Şubesi Başkanı Alper Zorbalar'ın da olayı kınadığı açıklamanın ardından Dr. Bülent Öner'e aile hekimleri adına çiçek takdim edildi.
Öte yandan hekimin darbedilmesine ilişkin bir sağlık görevlisinin olay anında çektiği cep telefonu görüntüleri de basınla paylaşıldı. Görüntülerde muayene odasındaki paravanın arkasında bulunan doktora hakaret ederek tekme attığı görülen şahsın, kendisini uzaklaştırmaya çalışan sağlık görevlilerinin de üzerine yürüdüğü gözleniyor.
ANTİBİYOTİK YAZMADI DİYE SALDIRDI
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Karşıyaka'da aile sağlığı merkezinde görevli bir hekimin, sonradan avukat olduğu öğrenilen bir şahıs tarafından yakınına antibiyotik yazılmadığı gerekçesiyle darbedildiği, olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.
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