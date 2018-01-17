Antibiyotik yazmayan doktora saldırdı, tehditler savurdu

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde (ASM) görevli doktorun, bir hasta yakını tarafından darbedilmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Avukat olan bir kişinin yakınına antibiyotik yazılmadığı gerekçesiyle ASM'ye gelerek burada görevli hekimi darbetmesiyle ilgili İzmir Tabip Odası ve sivil toplum kuruluşlarından üyeler, merkez önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

Merkezin Sorumlu Hekimi Mithat Kara, yaptığı konuşmada, iki gün önce gelen bir kadının, hastası olmadığı halde Dr. Bülent Öner'den acil antibiyotik reçetesi düzenlemesini istediğini aktardı.

ÖLÜM TEHDİDİ DE VAR

Dr. Öner'in antibiyotik yazmadığı hastayı kendi doktoruna yönlendirdiğini anlatan Kara, "Ertesi gün hastanın avukat olan ağabeyi gelip doktor arkadaşımızın odasına daldı, hakaret etti, ölüm tehditleri savurdu ve tekme attı" dedi.

Kara, sağlık personelinin araya girmesi sonucu hasta yakınının uzaklaştırıldığını dile getirerek, şikayetçi oldukları saldırganın henüz ifade vermediğini savundu.

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Karşıyaka İlçe Sağlık Müdürü Yıldıray Çığırgil, sağlık personeline yönelik saldırıyı kınadıklarını, olayın adli boyutunun takipçisi olacaklarını ifade etti.