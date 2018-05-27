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Antidepresanlar kilo almaya neden olabilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 15:14 | Son Güncelleme

Antidepresanlar, fazladan 2 ila 3,5 kilo alma olasılığını yüzde 21 arttırıyor

Antidepresanların, kilo alımına neden olabileceği bildirildi.

New York Times'ın haberine göre, İngiltere'de King's College London'da görevli psikiyatr Rafael Gafoor liderliğinde yapılan araştırma, 10'dan fazla yaygın antidepresanı kullanan hastaların, kullanmayanlar ile kıyaslandığında fazladan 2 ila 3,5 kilo alma olasılığının yüzde 21 arttığını gösterdi.

Gafoor, araştırmada kilo alımı riskinin, özellikle sürekli antidepresan kullanımının 2. ila 3. yılında zirveye çıktığının, bu riskin 6 yıla kadar sürdüğünün gözlendiğini açıkladı.

Fazladan 2 ila 3,5 kilonun, bazı kişileri normal kategorisinden kilolu veya obeze taşıyabileceğine işaret eden uzmanlar, kilolu kişilerde antidepresanın obezite riskini yüzde 29 yükselttiğini de vurguladı.

Rafael Gafoor ayrıca antidepresan kullananların, kilo alımıyla ilgili endişeleri varsa doktorlarına danışmadan ilacı bırakmamaları uyarısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
antidepresan kilo

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