Antik çağ kadınlarının saç modelleri canlandırılacak

LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Antalya'daki müzelerde sergilenen antik çağdan kalma 20 kadın heykelinin saç modeli, gerçek saçlardan yapılma peruklara uyarlanacak. Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu projenin, ATAV bünyesindeki Antalya Kadın Müzesi'ne ait olduğunu söyledi. Turizmin tanıtımında, bazı noktalarda Antalya'nın çok alışılmış görsellerinin kullanıldığını ifade eden Ege, antik çağda yaşamış kadınlar üzerinden kentin anlatımının bir farklılık katacağını kaydetti. Ege, "Hem turizmi 12 aya yaymak hem de algıyı farklı yönlere çekmek için bu proje ortaya çıktı. Perge Yılı'nın da projemize destek olacağını düşündük. Projenin altyapısı uzun zamandır çalışılıyordu. Antalya Valisi Sayın Münir Karaloğlu'nun destekleriyle Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, son toplantısında projeyi desteklemeye karar verdi." dedi. Projenin küratörlüğünü, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Antalya Kadın Müzesi Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Havva İşkan Işık'ın yaptığını dile getiren Ege, şöyle konuştu:

"Havva hocamızın zaten bu konuda yayımlanmış bir makalesi vardı. Saç modeliyle öne çıkan heykeller, o makaleye göre seçildi. Proje çerçevesinde Antalya Arkeoloji Müzesi, Side Müzesi ve Perge'de sergilenmekte olan 20 kadın heykel başının yüzleri önce taranacak, daha sonra bunların yüzleri 3D çıktılardan alınacak. Heykel başı replikasyonlarına gerçek saçlardan yapılan peruklarla saç şekillerinin uygulanması metoduyla güzel bir sergi planlıyoruz. İşin emek kısmı en önemli kısmı. Bu konuda da Antalya'dan önemli bir kuaförümüz sponsorluk yapıyor. Tarama kısmı Havva hocamızla yapılacak, hatta o dönem saç renklerine göre peruklar oluşturacak. Bu modeller sonraki süreçte gerçek saçlarda da uygulanacak sonraki süreçte." - Moda akımı olabilir Bu sergiyi önce Türkiye'de sonrasında da Avrupa'da sergilemek istediklerini belirten Ege, "İnanılmaz saç modelleri var. Bu saçların o dönemde nasıl tarandığını, bu kadınların nasıl modern duruşlar sergilediğini düşünmek inanılmaz. İnsanlar bir müze ya da ören yerine gittiği zaman o eserlerin hikayesini merak ediyor. Yani o dönemde yaşayanlar neler yapıyormuş, nasıl bir yaşam tarzları vardı? Giydikleri ayakkabılar, saçlarının taranması nasıldı? Biz bu nedenle bu projeye çok önem veriyoruz. Dünyada ilk kez yapılacak bu serginin uluslararası anlamda çok ses getireceğini düşünüyoruz. Afrodit'in saç modeli, Plankia Magna'nın saç modeli... Kadınların, antik saç stillerini çok tutacağını, kendi saçlarına da bu tarzı uygulayacaklarını düşünüyorum. Belki de sergilenecek saç modelleri saçta yeni bir moda akımı yaratacak." diye konuştu.