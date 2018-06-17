Antik havuzda boğulma tehlikesi geçiren turistler

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale ören yerindeki antik havuzda boğulma tehlikesi geçiren 2 Brezilyalı kadın turistten Jandira Maria de Souza hastanede hayatını kaybetti.

Brezilya'dan Türkiye'ye tatile gelen Jandira (65) ve kardeşi Valdete Maria de Souza (61) 15 Haziran Cuma günü Pamukkale ören yerindeki antik havuza girdikten bir süre sonra boğulma tehlikesi atlatıp cankurtaran tarafından kurtarıldıktan sonra kentteki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Jandira, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi, kardeşi Valdete'nin ise tedavisi sürüyor.

Jandira'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesine götürüldü.

Boğulma sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Jandira'nın cesedi, otopsi işlemlerinin ardından Brezilya'ya gönderilecek.

Jandira'nın özel eşyaları da kızı Rosemeire Maria de Souza'ya teslim edildi.

Brezilya'dan Türkiye'ye tatile gelen Jandira ve kardeşi Valdete Maria de Souza, Pamukkale ören yerindeki antik havuza girdikten bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirmiş, bunun üzerine görevliler tarafından sudan çıkartılan kadınlar hastaneye kaldırılmıştı.

