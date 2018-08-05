Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Oymaağaç Höyüğü'nde Hititlerin kutsal kenti Nerik'te yürütülen kazı çalışmalarında 3 bin yıllık fındık kabuğu ile yine 3 bin yıllık bronz aletlerle kesilmiş ahşap parçalar bulundu.

Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rainer Czichon yönetiminde, Hititlerin hava tanrısı Nerik'e ait olduğu netleşen antik kentte 11 yıldır yürütülen, ABD, Avustralya, Almanya ve Türkiye'den uzmanların da katıldığı kazı çalışmalarında geçmişe ait izler gün yüzüne çıkarılıyor.

Antik kentte bu yıl yapılan kazı çalışmalarında Hititlerin kutsal suyu olarak bilinen 52 basamaklı tünelin içinde 3 bin yıllık fındık kabuğu ile yine 3 bin yıllık bronz aletlerle kesilmiş ahşap parçalar ortaya çıkarıldı.

Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, kazı çalışmalarını yerinde inceleyerek buluntular hakkında bilgi aldı.

- "Bölgede 3 bin yıl önce de yetiştirildiğine dair önemli bir kanıt"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, basın mensuplarına, Oymaağaç köyündeki höyükte kazı çalışmalarında çok önemli eserler ortaya çıktığına işaret etti.