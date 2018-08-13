Antik kent sahipsiz kedilere yuva oldu

Turistlerin yakından ilgilendiği kedilerin yiyecek ve su ihtiyacı ise antik kentteki görevliler ve hayvanseverler tarafından karşılanıyor. Bazı görevliler hayvanlara gönüllü yemek bırakıyor.

Yaklaşık 3 bin yıllık eserler arasında özgürce gezen kediler, yazın tarihi kalıntıların gölgesinde dinleniyor, kışın ise kendilerine yaptıkları yuvalarda soğuktan korunuyor.

Efes'in kedileri, antik kenti gezmek için yurt içi ve dışından gelen turistlerin dikkatini henüz giriş kapısında çekmeye başlıyor. Antik kente girenler gezi güzergahları boyunca kedilerle karşılaşabiliyor. Sahipsiz kediler, zaman zaman turistlere eşlik ediyor.

İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes, antik dönemin şehir yapısının en iyi korunduğu yerler arasında bulunuyor. Ziyaretçilerine o dönemin kent dokusunu tam olarak gösterebilen kent, uzun zamandır sahipsiz kedilere ev sahipliği yapıyor.

İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - Geçmişi milattan önce 3. yüzyıla dayanan Efes Antik Kenti, çok sayıda turisti ağırlamasının yanı sıra yuva olduğu kedileriyle de ilgi çekiyor.

Son dönemde kedilerin Efes'in bir gerçeği haline geldiğini anlatan Topal, "Kedilerin ne zamandır burada olduklarını tam olarak bilmiyoruz. Aslında kediler hep var. Belki de bu sevimli hayvanlar kazı tarihi boyunca buradaydı." ifadelerini kullandı.

Efes Müzesi Müdürü Cengiz Topal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazı çalışmaları 1863'te başlayan ve turizm açısından son derece önemli olan Efes'i yılda 2 milyon kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

"Kedilerin antik kentin içerisinde yaşaması turistleri cezbediyor hatta beslemeye kalkan, elindeki bisküviden parça koyan, çukura su bırakan ziyaretçilerimiz oluyor. Bugüne kadar olumsuz bir eleştiri almadık. Kediler için özel bir alan yok ama yoğunlaştıkları yerler var. Özellikle yukarı ve aşağı kapılarda yoğun olarak gözleniyor. Belediye ekipleri de zaman zaman buraya geliyor ve kedileri sağlık açısından kontrol ediyor."

- Her turda mama getiriyor

Tur rehberi Cihangir Kolukısa da haftada iki kez Efes'e turist grubu getirdiğini dile getirerek, "Her geldiğimde kediler için 5-6 kilo mama alıyorum." diye konuştu.

Turistlerin kedileri çok sevdiğini, bu hayvanlar sayesinde daha güzel zaman geçirdiğini kaydeden Kolukısa, "Görevliler de kedileri besliyor. Aslında sıkıntı kış aylarında. Personel elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyor ama o aylarda hayvana bakmak kolay değil. Burada tahminim 100'e yakın kedi var." ifadelerini kullandı.

Efes'i gezmek için Lübnan'dan gelen Manuella Dagher ise balayı için geldiği Türkiye'de Efes'i ziyaret ettiklerini söyledi.

Efes'ten çok etkilendiğini dile getiren Dagher, "Efes'i gezerken kedileri gördüm. Kedileri çok seviyorum. Bu şirin hayvanların burada olması sorun değil. Onların burada beslenmesinden memnun oldum. Daha önce gezdiğim antik kentlerde bu kadar kedi görmemiştim." diye konuştu.

