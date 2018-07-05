Antik kent tiyatro festivaline ev sahipliği yapacak

MERSİN (AA) - Mersin Erdemli ilçesindeki Roma döneminden kalma yapı ve kalıntıların yer aldığı Elause Sebaste Antik Kenti'nde tiyatro festivali düzenlenecek.
Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesine bağlı Ayaş Mahallesi'ndeki antik kentte gerçekleştirilecek festivalde 500 konuk ağırlanacak.
Antik kentteki amfi tiyatroda çok uzun yıllar sonra "Erdemli’de Güzel Şeyler Oluyor" sloganıyla gerçekleştirilecek etkinlik için bölge yakınlarında çadırlar da oluşturulacak.
Çadırlarda konaklayacak olan konuk ve katılımcılar, Doğu Akdeniz'in mavi suları ile altın sarısı kumsallara ev sahipliği yapan bölgede tatil yapma imkanı da bulacak.
Açıklamada görüşleri yer alan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçenin binlerce yıllık geçmişi olduğunu, bölgenin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirtti.
İlçenin tarihteki konumunu yeniden canlandırmak amacıyla antik kentte festival düzenlediklerini kaydeden Tollu, şöyle devam etti:
"Bu festival, bugüne kadar yapılmış tiyatro festivallerinin içinde tarihi ve kültürel önemi bakımından farklı bir yerde konumlanacak. Binlerce yıl sonra bu sahnede yeniden oyunlar oynanacak. Zaman geçiyor, kültürler değişiyor ama tiyatronun birleştirici gücü her dönemde geçerliliğini koruyor. Ayaş’ta düzenlediğimiz bu festival, tarihin tozlu sayfalardan çıkarılıp sahne ışıklarının altına getirilme hikayesidir. Konukların sanata, tarihe ve tatile doyacağı farklı bir festival bizleri bekliyor."
Festival, 3-8 Ağustos'ta ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Festivalde, tiyatro gösterilerinin yanı sıra sanat atölyeleri, söyleşiler, iletişim atölyeleri, müzik dinletileri ve çeşitli sahne gösterileri katılımcılarla buluşturulacak.
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