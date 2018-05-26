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Antik kente sponsor ol, vergiden düş

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 11:33 | Son Güncelleme

ANTALYA kent merkezine 20 dakika uzaklıktaki Perge Antik Kenti'nin ayağa kaldırılması için iş dünyası ve sivil toplum örgütlerinden sponsor desteği bekleniyor.

Antik kente sponsor ol, vergiden düş

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA kent merkezine 20 dakika uzaklıktaki Perge Antik Kenti'nin ayağa kaldırılması için iş dünyası ve sivil toplum örgütlerinden sponsor desteği bekleniyor. Vergi iadesinde kullanılabilecek sponsorluk desteğiyle Güney Hamamı, çeşmeler, Roma Kapısı gibi 9 eser için 880 bin TL aranıyor.
Antalya'da bu yıldan itibaren kültürel ve tarihi değerlerin de turizmde öne çıkarılması amacıyla ilk defa Perge Antik Kenti tema olarak belirlenerek, 2018 yılı turizmde 'Perge Yılı' ilan edildi. Yorgun Herakles ve yurt dışına kaçırıldıktan sonra İsviçre'den geri getirilen Herakles Lahdi'nin de aralarında olduğu Antalya Müzesi'ndeki binlerce eserin çıkartıldığı Perge Antik Kenti'ni, bu yıl 4 milyon turistin ziyareti hedefleniyor. Antik kentte, sütunlu caddelerin ayağa kaldırılması amacıyla başlatılan 'Perge'de Dikili Bir Sütunun Olsun' kampanyasının yanı sıra, antik kentteki diğer önemli tarihi eserlerin restorasyonu için de Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü sponsorluk destekleri bekliyor.
LİSTE YAYIMLANDI
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Perge Antik Kenti'ndeki tarihi yapıların restorasyonuna destek için 5228 Sayılı 'Bazı Kanunlarda ve 178 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun' ve Bakanlığın Kültürel Alanlardaki Destek (Sponsor) Faaliyetlerinin Teşvik Edilmesi Hakkında Genelge' kapsamında, Perge arkeolojik kazısında yürütülen işlerle ilgili liste yayımlandı. Listede, sponsorluk desteği beklenen eserler tamamlandığında orijinal hallerindeki gibi restorasyonları tamamlandıktan sonra alacakları şekillerin fotoğrafları da bulunuyor.
9 ESER İÇİN 880 BİN TL
Listede sponsor olunabilecek toplam 9 proje ve uygulama için 880 bin TL sponsorluk desteği belirlendi. Buna göre tarihi eserler ve sponsorluk ücretleri şöyle:
“F2 Çeşmesi için 100 bin TL. Güney Hamamı Propylonu için 25 bin TL. F3 Çeşmesi için 100 bin TL. Tetrapylon için 5 bin TL. Macellum Yapısı için 45 bin TL. Güney Hamamı Propylonu için 25 bin TL. Roma Kapısı için 30 bin TL. Demetrius-Apollonios Takı onarımı için 250 bin TL. Batı Nekropolü üst örtüsünün yenilenmesi için 300 bin TL."
VERGİ İADESİ VE REKLAM
Restorasyonlara sponsor olan firma, kişi veya sivil toplum örgütlerinin isimleri Perge kazısı sponsorları ana levhasında yer alacak. Ayrıca antik kentin reklam ve iletişim faaliyetleriyle basın duyurularında da kullanılacak. Kazı başkanlığınca yapılacak harcamalar, Maliye Bakanlığı birimlerince onaylandıktan sonra destekleyene vergi iadesinde kullanacağı belge verilecek.
PERGE ANTİK KENTİ
Antalya'nın 18 kilometre doğusunda, Aksu ilçe sınırlarında, bir zamanlar Pamfilya bölgesine başkentlik yapan antik kent Perge'deki akropolisin Tunç Çağı'nda kurulduğu düşünülüyor. Helenistik dönem boyunca eski dünya içerisindeki en zengin ve güzel şehirler arasında sayılan Perge, aynı zamanda Yunan matematikçi Apollonius'un da memleketi. Hitit İmparatorluğu, Büyük İskender ve Roma İmparatorluğu gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapan Perge Antik Kenti, çok zengin tarihi değere sahip. Antalya Müzesi'nde sergilenen birçok eşsiz eserin çıkarıldığı Perge'de hem kazı çalışmaları, hem de tarihi kalıntıların restorasyonu yoğun şekilde devam ediyor. Antik kentte tiyatro, stadyum, agora, sütunlu cadde, Helenistik kapı, Güney hamamı gibi büyük bölümleri ayakta olan eserler dikkat çekiyor. Perge Antik Kenti, UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme kapsamında, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne de eklendi.

FOTOĞRAFLI

Antik kente sponsor ol, vergiden düşAntik kente sponsor ol, vergiden düşAntik kente sponsor ol, vergiden düşAntik kente sponsor ol, vergiden düş

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