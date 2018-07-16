Antik kentte dünya evine girdiler

Sadun KILIÇ/AĞLASUN (Burdur), (DHA)- BURDUR'un Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti Canser Belge (50) ve Şerife Yeşil (45) çiftinin nikahına ev sahipliği yaptı. Ağlasun'daki Sagalassos Antik Kenti son dönemde nikah törenlerine de ev sahipliği yapmaya başladı. Antalya'da öğretmenlik yapan Canser Belge ile İzmir'de özel bir şirkette çalışan Şerife Yeşil, nikah merasimi için Sagalassos Antik Kenti'ni tercih etti. Antoninler Çeşmesi önündeki nikahta çifti arkadaşları ve akrabaları yalnız bırakmadı. Çiftin nikahını Ağlasun Belediye Başkanı Aydın Kaplan kıydı. Tören sonrası arkadaşları ve akrabaları çifti tebrik etti. Canser Belge, "Bütün çiftlere burada nikah kıymalarını tavsiye ederiz. İmparatorlar şehri gibi tarihi çok köklü olan bu antik şehirde aşkımızın uzun soluklu olması için böyle bir karar verdik" dedi.
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