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Antik kentte kaçak kazı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 19:02 | Son Güncelleme

Aydın'daki Magnesia Antik Kenti'nde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

Aydın'ın Germencik ilçesindeki Magnesia Antik Kenti'nde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümüşyeni Mahallesi'ndeki antik kentte kaçak kazı yapıldığı yönünde ihbar üzerine çalışma başlattı.

Olay yerinden otomobille kaçmak isteyen şüpheliler B.U. ve M.P. yakalandı.

Araçta yapılan aramada, kaya patlatmak için kullanılan 2 patlayıcı, 2 metrelik halat, 1 kürek ve 1 kazma ele geçirdi.

Zanlılar, işlemleri için ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.

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Germencik kaçak kazı Magnesia Antik Kenti

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