Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, ilçede 2 bin 700 yıllık Myrleia Antik Kenti'nin üzerine inşa edilen alışveriş merkezine (AVM) yönelik "imar affı" başvurusuna ilişkin, "Firma sahibi 'imar affı'ndan faydalanarak yapı kayıt belgesi almış. Biz de değerlendirmemizi yapıp bölgeyle ilgili kamulaştırma kararı aldık." dedi.

Türkyılmaz, söz konusu AVM önünde Myrleia Antik Kent Platformu üyeleriyle yaptığı basın açıklamasında, antik kent üzerine inşa edilen AVM'nin sahibiyle görüştüklerini söyledi.

Firma sahibine takas teklifinde bulunduklarını anlatan Türkyılmaz, "Firma sahibine 'AVM ya da otelinizi orada yapın. Başka Mudanya yok.' dedik. Firma sahibi 'imar affı'ndan faydalanarak yapı kayıt belgesi almış. Biz de değerlendirmemizi yapıp bölgeyle ilgili kamulaştırma kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Türkyılmaz, ilçenin bütün değerlerini ortaya çıkarıp insanlığa kazandırmak için mücadele verdiklerini dile getirerek, "Gelinen nokta çok önemli. Kentin böyle bir değerinin yok olmasına izin vermeyeceğiz. Myrleia Antik Kenti o kadar önemli ki tartışılmayacak derecede sadece Türkiye'ye değil dünya turizmine katkıları olacak bir yer. Böylesine bir değerin yok olmasına asla izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Platform üyeleri adına konuşan Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği Başkanı Caner Gökbayrak, dava süreci devam eden tarihi bölgeyle ilgili alınan yapı kayıt belgesinin kamu vicdanını yaraladığını ifade etti.

Gökbayrak, Myrleia Antik Kent Platformu üyeleri olarak 2012 yılından beri söz konusu alanla ilgili mücadele verdiklerini hatırlatarak, "Myrleia'nın yok edilmesine asla izin vermeyeceğiz. İnanıyoruz ki adalet yerini bulacak." dedi.

