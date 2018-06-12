Antik kentteki Osmanlı camisi ibadete açılıyor

DURMUŞ GENÇ - Dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan 3 bin yıllık Stratonikeia antik kentindeki Osmanlı dönemine ait Şaban Ağa Camisi, Ramazan Bayramı'nda ibadete açılıyor.

Helenistik, Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait eserlerin bir arada olduğu Stratonikeia Antik Kenti'nde, bir yandan kazı çalışmaları yürütülürken bir yandan da Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalma tarihi yapılar da ihya ediliyor.

Bu eserler arasında Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde de geçen ve 15. yüzyıldan kaldığı tahmin edilen cami, Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının desteğiyle bir yıl içerisinde restore edildi.

Kentin girişinde ziyaretçileri karşılayan tarihi hamamın yanında bulunan cami aslına uygun olarak restore edildi. Cami girişinde ve içerisindeki tabanda bulunan sütunlar ve bazı yapıların üzeri camla kapatıldı.

Stratonikeia Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki farklı dönem eserlerini ortaya çıkardıklarını, Şaban Ağa Camisi'nin de kitabesine göre 1876'da yeniden inşa edildiğini, birçok tamirat geçirmesine rağmen bugüne kadar özgünlüğünü koruduğunu kaydetti.