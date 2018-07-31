"Antik Perge yeniden hayat buluyor"

LEVENT KİŞİ - Antalya'da 2018'in "Perge Yılı" ilan edilmesi ile 72 yıldır kazıların aralıksız devam ettiği 5 bin yıllık antik kentte bugüne kadar çıkarılan 50'ye yakın heykel, sergilendiği Antalya Müzesine dünyanın en zengin Roma Dönemi heykel müzelerinden biri olma özelliğini kazandırdı.

Şehir merkezinin 17 kilometre doğusunda, Aksu ilçesinde yer alan ve geçmişi M.Ö. 3 bin yılına kadar uzanan Perge, sadece bölgenin değil, Anadolu'nun en düzenli Roma dönemi kentlerinden biri olarak biliniyor.

Mimarisinin yanında mermer heykeltıraşlığı ile de ünlü kentte, 1946'dan beri yürütülen kazılar sonucu şehir merkezinin önemli anıtsal yapıları gün ışığına çıkarıldı. Bu heykel buluntuları sayesinde Antalya Müzesi dünyanın en zengin Roma Dönemi heykel müzelerinden birisi olma özelliğini kazandı.

2009'dan beri UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan antik kentteki bugün birçoğu ayakta duran tiyatro, stadyum, hamamlar, anıtsal çeşmeler ve agora ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Antalya Müzesi Müdürü ve Perge Antik Kenti Kazı Başkanı Mustafa Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte 1946'da başlayan kazı çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi.