Antik tiyatro alanında bulunan kadın heykeli sergilenecek

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesinde, Geç Roma Dönemine ait antik tiyatronun ortaya çıkarılması için yapılacak kazı öncesi bölgede sürdürülen temizlik çalışmaları sırasında bulunan başı kırık kadın heykeli, Kırklareli Müzesi'nin bahçesinde sergilenecek.
Müze Müdür Vekili Emir Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Trakya'nın tek antik tiyatrosu"nun gün yüzüne çıkarılması için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.
Korkmaz, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca antik tiyatronun çevresindeki 21 özel mülkiyetin kamulaştırılmasının ardından bölgede yapılan temizlik çalışmaları sırasında, 4 ay önce Roma dönemine ait bir heykele rastlanıldığını aktardı.
Emir Korkmaz, yaklaşık 2 metre uzunluğunda, başı kırık heykelin, aynı bölgede bulunan ikinci kadın heykeli olduğunu kaydetti.
Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Asan da heykelin müzenin bahçesindeki en iyi yerde sergileneceğini ifade etti.
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