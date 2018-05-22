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Antika malzemelere yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 10:25 | Son Güncelleme

NİĞDE'de 20 yıldır antikacılık yapan Bayram Ali Aytekin (53), son yıllarda antika malzemelere vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Antika malzemelere yoğun ilgi

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE'de 20 yıldır antikacılık yapan Bayram Ali Aytekin (53), son yıllarda antika malzemelere vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.
Antikalar nedeniyle hem para kazandıklarını hem de gelecek nesillere aktarımını sağladıklarını belirten Aytekin, özellikle köylerde antika değerinde eski eşya bulduklarını kaydetti. Çocuk yaşta antika merakının başladığını ifade eden Aytekin, "Bu bir merak, hastalık. Önceleri ufak ufak topluyorduk. Şimdi 20 sene oldu. 20 senedir ben bu işi yaparım. Merakımız çoğaldıkça almaya satmaya başladık. Çok çeşit malzemeler var. Bunu internet üzerinden alıyoruz satıyoruz" dedi.
ANTİKALAR KISA SÜREDE SATILIYOR
Türkiye'nin her yerinden yoğun ilgi olduğunu kaydeden Aytekin, "Sosyal medyada iletişime geçiyoruz. Alışveriş yapıyoruz. Bizdeki malzemeleri çoğu yerde bulamıyorlar. Ev hanımından, memurundan, doktorundan her meslekte insanlar geliyor. Aşırı derecede bir talep var. Bugün gördüğünüz malzemeyi 1 hafta sonra burada göremiyorsunuz. Biz bunların tamirini de yapıyoruz. Malzemeleri çalışır kullanılır hale getiriyoruz. Malzemeleri genellikle köylerden temin ediyorum. Bazen de vatandaşlar bizlere getiriyor. Bu malzemeleri bizler yeni nesile ulaştırıyoruz."

FOTOĞRAFLI

Antika malzemelere yoğun ilgiAntika malzemelere yoğun ilgiAntika malzemelere yoğun ilgiAntika malzemelere yoğun ilgi

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