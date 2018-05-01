"ANTİKAPİTALİST MÜSLÜMANLAR" ÖLEN İŞÇİLER İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILDI

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL, (DHA)
Antikapitalist Müslümanlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, ölen işçiler için Fatih Camisi avlusunda gıyabi cenaze namazı kıldı.
İlahiyatçı-yazar İhsan Eliaçık, Antikapitalist Müslümanlar grubuna gıyabi cenaze namazı hakkında bilgi verdikten sonra, ölen işçiler için gıyabi cenaze namazı kıldırdı. Grup daha sonra 'Emeğin dili, dini, rengi, ırkı yoktur' ve 'Mülk Allah'ındır' yazılı pankartlar açarak Saraçhane Parkı'na doğru yürüyüşe geçti. Grup yürüyüş boyunca, 'Allah, ekmek, özgürlük' ve 'Zulme karşı omuz omuza' sloganları attı. Grup, Saraçhane Parkı'nın yanında bulunan İtfaiye parkına gelerek basın açıklamasını okudu. Grup açıklamanın ardından Maltepe Miting Alanı'na doğru yola çıktı.
Görüntü Dökümü:
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-Fatih Camii'deki gıyabi cenaze namazı kılanlar
-Grubun Saraçhane'ye yürüyüşü
-Basın açıklaması
-Döviz ve pankart detayları
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