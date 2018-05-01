HABER

"Antikapitalist Müslümanlar ölen işçiler için gıyabi cenaze namazı kıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 17:45 | Son Güncelleme

Antikapitalist Müslümanlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, ölen işçiler için Fatih Camisi avlusunda gıyabi cenaze namazı kıldı. Namazda kadınlar ve erkekler birlikte saf tuttu.

"Antikapitalist Müslümanlar ölen işçiler için gıyabi cenaze namazı kıldı

İlahiyatçı-yazar İhsan Eliaçık, Antikapitalist Müslümanlar grubuna gıyabi cenaze namazı hakkında bilgi verdikten sonra, ölen işçiler için gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

antikapitalist-muslumanlar-olen-isciler-icin-giyabi-cenaze-namazi-kildi_4513_dhaphoto1

Grup daha sonra 'Emeğin dili, dini, rengi, ırkı yoktur' ve 'Mülk Allah'ındır' yazılı pankartlar açarak Saraçhane Parkı'na doğru yürüyüşe geçti.

antikapitalist-muslumanlar-olen-isciler-icin-giyabi-cenaze-namazi-kildi_4513_dhaphoto3 - Copy

Grup yürüyüş boyunca, 'Allah, ekmek, özgürlük' ve 'Zulme karşı omuz omuza' sloganları attı.

antikapitalist-muslumanlar-olen-isciler-icin-giyabi-cenaze-namazi-kildi_4513_dhaphoto4 - Copy

Grup, Saraçhane Parkı'nın yanında bulunan İtfaiye parkına gelerek basın açıklamasını okudu. Grup açıklamanın ardından Maltepe Miting Alanı'na doğru yola çıktı. (DHA)

antikapitalist-muslumanlar-olen-isciler-icin-giyabi-cenaze-namazi-kildi_4513_dhaphoto5 - Copy


1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun!1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun!
İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamalarında gün boyu yaşananlarİstanbul'daki 1 Mayıs kutlamalarında gün boyu yaşananlar
İran'dan İsrail'e sert yanıt!İran'dan İsrail'e sert yanıt!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antikapitalist Müslümanlar 1 Mayıs istanbul Fatih Camisi Gıyabi Cenaze Namazı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

En Çok Okunan Haberler

Kuşum Aydın'ın bu halinden eser kalmadı!

Kuşum Aydın'ın bu halinden eser kalmadı!

Enes Batur'un Youtube'dan kazandığı para dudak uçuklatıyor!

Enes Batur'un Youtube'dan kazandığı para dudak uçuklatıyor!

Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay

Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

10 kişilik gasp çetesinin liderini görenler şaştı kaldı!

10 kişilik gasp çetesinin liderini görenler şaştı kaldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Sıcaklara aldanmayın, sağanak geliyor!

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Sıcaklara aldanmayın, sağanak geliyor!

İran'dan İsrail'e sert yanıt: Sürpriz karşılık vereceğiz ve pişman olacaksınız!

İran'dan İsrail'e sert yanıt: Sürpriz karşılık vereceğiz ve pişman olacaksınız!

Kılıçdaroğlu'nun Baykal ziyareti sonrası ilginç iddia! Adaylık teklif etti!

Kılıçdaroğlu'nun Baykal ziyareti sonrası ilginç iddia! Adaylık teklif etti!

Muğla'dan sonra Manisa'da da deprem! Ege Bölgesi beşik gibi sallanıyor

Muğla'dan sonra Manisa'da da deprem! Ege Bölgesi beşik gibi sallanıyor

İrfan Değirmenci CHP'den milletvekili aday adayı oldu

İrfan Değirmenci CHP'den milletvekili aday adayı oldu

Memurluk kalkıyor mu? Bakan Sarıeroğlu canlı yayında noktayı koydu

Memurluk kalkıyor mu? Bakan Sarıeroğlu canlı yayında noktayı koydu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.