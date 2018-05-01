"Antikapitalist Müslümanlar ölen işçiler için gıyabi cenaze namazı kıldı

İlahiyatçı-yazar İhsan Eliaçık, Antikapitalist Müslümanlar grubuna gıyabi cenaze namazı hakkında bilgi verdikten sonra, ölen işçiler için gıyabi cenaze namazı kıldırdı.
Grup daha sonra 'Emeğin dili, dini, rengi, ırkı yoktur' ve 'Mülk Allah'ındır' yazılı pankartlar açarak Saraçhane Parkı'na doğru yürüyüşe geçti.
Grup yürüyüş boyunca, 'Allah, ekmek, özgürlük' ve 'Zulme karşı omuz omuza' sloganları attı.
Grup, Saraçhane Parkı'nın yanında bulunan İtfaiye parkına gelerek basın açıklamasını okudu. Grup açıklamanın ardından Maltepe Miting Alanı'na doğru yola çıktı. (DHA)
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