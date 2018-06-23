HABER

Antrenör rezaleti! Kız çocuklarına dehşeti yaşattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 14:56 | Son Güncelleme

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 6 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan eskrim antrenörü Tarık İ., toplam 65 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı.

Antrenör rezaleti! Kız çocuklarına dehşeti yaşattı

Alanya'da milli eskrim antrenörlüğü yapan Tarık İ., 2011- 2017 döneminde ortaöğretim ve lise seviyesindeki 6 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla geçen yıl gözaltına alındı. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Tarık İ., Antalya Barosu Alanya Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu'na üye avukatların itirazı üzerine yeniden gözaltına alınarak, tutuklandı.

taciz1

BİR DOSYADAN BERAAT, 5'İNDEN HAPİS

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen karar duruşmasında Tarık İ. son kez hakim karşısına çıktı. Yaklaşık 6 saat süren duruşmada mahkeme heyeti 6 dosyayı tek tek karara bağladı. Tarık İ. dosyalardan birinden beraat ederken, diğer 5 çocuğa yönelik cinsel istismar suçlamasıyla toplam 65 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı.

7647da8d604f15f974b25dfe0347ad30

'KARAR BİZ HUKUKÇULARI MEMNUN ETMİŞTİR'

Davaya müdahil olarak katılan Antalya Barosu Alanya Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu avukatları Müge Gezginci, Halime Şenli, Nida Ocak Doğan ve Aysun Tok mahkeme kararıyla ilgili açıklama yaptı. Adaletin yerini bulduğunu belirten avukatların açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Anayasaya ve ülkemiz tarafından kabul edilen Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre çocukları korumak devletin yükümlülüğü altındadır. Çocuklarını koruyamayan bir devletin güvenilirliğinden bahsetmek mümkün değildir. Devlet mağdur çocukları terk etmemeli, yeni mağdurların ortaya çıkmasını engellemelidir. Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre'nin davanın soruşturma süresinde gösterdiği titiz çalışma ve mahkeme heyetinin dikkatli ve duyarlı değerlendirmesiyle mahkemenin verdiği karar biz hukukçuları memnun etmiştir. Ancak başka vakaların yaşanmaması için de önlemler alınmalıdır. Yetkililerin, kamu kurumlarında ve özel sektörde çalışan vatandaşların; kadına karşı şiddet, istismar ve çocuk istismarıyla ilgili çok daha bilinçli olmalarını sağlamak amacıyla eğitim almaları gerekmektedir. Bizler Antalya Barosu Alanya Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu olarak; Alanya'nın özellikle son yıllarda sürekli kadına karşı şiddet, istismar ve çocuk tacizleriyle anılmasından son derece rahatsız olduğumuzu ve bu nedenle yetkilileri göreve ve duyarlı olmaya davet ettiğimizi basına ve kamuoyuna bildiririz."

DHA

PARTNERÖğleden sonra 3'de seks yaparsanız...Öğleden sonra 3'de seks yaparsanız...
Muharrem İnce'nin annesi miting alanındaMuharrem İnce'nin annesi miting alanında
Üsküdar'da vahşet kamerada... Kediyi önce sevdi sonra denize attıÜsküdar'da vahşet kamerada... Kediyi önce sevdi sonra denize attı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Alanya taciz cinsel istismar antrenör

En Çok Okunan Haberler

Tansu Çiller'den tartışma yaratacak Muharrem İnce açıklaması

Tansu Çiller'den tartışma yaratacak Muharrem İnce açıklaması

Muharrem İnce canlı yayında anketlerdeki son oy oranını açıkladı

Muharrem İnce canlı yayında anketlerdeki son oy oranını açıkladı

Ceren Hindistan'dan olay poz!

Ceren Hindistan'dan olay poz!

Selahattin Demirtaş'tan 24 Haziran seçimi tahmini!

Selahattin Demirtaş'tan 24 Haziran seçimi tahmini!

Yüzlercesi çırılçıplak! Rezalet büyüyor

Yüzlercesi çırılçıplak! Rezalet büyüyor

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

İlginizi Çekebilir

Kayıp Leyla olayında yeni gelişme! İşte son durum

Kayıp Leyla olayında yeni gelişme! İşte son durum

Van'da deprem! İşte şiddeti ve merkez üssü - Son depremler

Van'da deprem! İşte şiddeti ve merkez üssü - Son depremler

Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'nin Ankara mitingi sonrası dikkat çeken tweet! Fotoğraflarla cevap verdi!

Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'nin Ankara mitingi sonrası dikkat çeken tweet! Fotoğraflarla cevap verdi!

Herkes kütüğünde yazan kente dönseydi, illerin nüfusu ne kadar olurdu?

Herkes kütüğünde yazan kente dönseydi, illerin nüfusu ne kadar olurdu?

Cübbeli Hoca tatilde böyle görüntülendi

Cübbeli Hoca tatilde böyle görüntülendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu’dan çok konuşulacak soğan ve patates yorumu

Kılıçdaroğlu’dan çok konuşulacak soğan ve patates yorumu

Üsküdar'da vahşet! Sevdiği kediyi denize attı

Üsküdar'da vahşet! Sevdiği kediyi denize attı

Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk hayatını kaybetti

Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk hayatını kaybetti

Alibeyköy Barajı'nda dehşet!

Alibeyköy Barajı'nda dehşet!

Milli piyango talihlisi hayatının şokunu yaşadı

Milli piyango talihlisi hayatının şokunu yaşadı

Bodrum cinayetinde yeni gelişme! Kimlik sahte çıktı

Bodrum cinayetinde yeni gelişme! Kimlik sahte çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.