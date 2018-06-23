Antrenör rezaleti! Kız çocuklarına dehşeti yaşattı

"Anayasaya ve ülkemiz tarafından kabul edilen Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre çocukları korumak devletin yükümlülüğü altındadır. Çocuklarını koruyamayan bir devletin güvenilirliğinden bahsetmek mümkün değildir. Devlet mağdur çocukları terk etmemeli, yeni mağdurların ortaya çıkmasını engellemelidir. Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre'nin davanın soruşturma süresinde gösterdiği titiz çalışma ve mahkeme heyetinin dikkatli ve duyarlı değerlendirmesiyle mahkemenin verdiği karar biz hukukçuları memnun etmiştir. Ancak başka vakaların yaşanmaması için de önlemler alınmalıdır. Yetkililerin, kamu kurumlarında ve özel sektörde çalışan vatandaşların; kadına karşı şiddet, istismar ve çocuk istismarıyla ilgili çok daha bilinçli olmalarını sağlamak amacıyla eğitim almaları gerekmektedir. Bizler Antalya Barosu Alanya Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu olarak; Alanya'nın özellikle son yıllarda sürekli kadına karşı şiddet, istismar ve çocuk tacizleriyle anılmasından son derece rahatsız olduğumuzu ve bu nedenle yetkilileri göreve ve duyarlı olmaya davet ettiğimizi basına ve kamuoyuna bildiririz."

DHA

