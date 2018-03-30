Antrenörlere uyuşturucu kapsamında bilgilendirmeler yapıldı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Narko Rehber Projesi kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü çalışanları ile antrenörlere uyuşturucuya karşı bilgilendirmelerde bulunuldu.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Madde Kullanımı ile Mücadele Büro Amirliği görevlilerince Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü çalışanları ve antrenörlere toplumun uyuşturucu ile mücadelede farkındalığının artırılması amacıyla bilgilendirmeler yapıldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş’in de katıldığı eğitimde , uyuşturucu ile mücadelenin önemi, uyuşturucu maddelerin topluma verdiği zararlar, bağımlı şahısların topluma kazandırılması konuları anlatıldı.
Narko Rehber Projesi kapsamında toplumun uyuşturucu ile mücadelede daha etkin katılımının sağlanması amacıyla Polis Memuru Mehmet Kılboz seminerlerin devam edeceği belirtildi.
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