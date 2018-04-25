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Anzak Koyu’nda ‘Şafak Ayini’ yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 06:58 | Son Güncelleme

Çanakkale’de, Anzak Çıkarması’nın 103’üncü yıldönümünde, Anzak Koyu’nda şafak ayini yapıldı.Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı’nda, Arıburnu önündeki Anzak Koyu’nda yapılan Şafak Ayini öncesinde yaklaşık bin Anzak, gece geldikleri koyda sabaha kadar uyku tulumlarının içerisinde ayini bekledi.

Çanakkale’de, Anzak Çıkarması’nın 103’üncü yıldönümünde, Anzak Koyu’nda şafak ayini yapıldı.
Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı’nda, Arıburnu önündeki Anzak Koyu’nda yapılan Şafak Ayini öncesinde yaklaşık bin Anzak, gece geldikleri koyda sabaha kadar uyku tulumlarının içerisinde ayini bekledi. Yeni Zelanda ile Avustralya askeri bandosu, katılımcılara müzik dinletisi sundu. Alana kurulan dev ekranlardan savaş ile ilgili belgeseller gösterilirken, savaşa katılan askerlerin anılarının anlatıldığı röportajlar da yayınlandı. Koy yolunda güvenlik önlemlerinin arttırıldığı ve sıkı denetimlerin yapıldığı gözlendi.
Şafak ayini saat 05.30’da, Merasim Kıtası’nın tören alanına gelmesiyle başladı. Türkiye’yi Çanakkale Vali Yardımcısı Turan Yılmaz’ın temsil ettiği ayinde, ayrıca Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy, İngiltere’nin Avrupa ve Amerika’dan Sorumlu Bakanı Alan Duncan, Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton, İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Fransa Savunma Ataşesi Colonel Valery Sens ile çok sayıda yerli ve yabancı yetkili yer aldı.
Şafak ayininde, harekat boyunca hayatını kaybeden Avustralya, Yeni Zelanda ve Türk askerleri için saygı duruşu yapıldı. Yerel dilde de müzik çalındı.

Atatürk’ün mektubu Türkçe ve İngilizce olarak okundu
Törende ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1934 yılında Anzak annelerine hitaben yazdığı mektup, Türkçe ve İngilizce olarak okundu. Atatürk’e ait olan mektupta şu ifadeler yer alıyor:
"Uzak memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar; burada dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar; gözyaşlarınızı dindiriniz, evlatlarınız bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır."
Törende konuşmaların tamamlanmasının ardından anma duası yapıldı. Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda’nın yanı sıra savaşa katılan ülkelere ait çelenkler, Anzak yazısının bulunduğu kaideye bırakıldı. Şafak ayini, Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda milli marşlarının çalınması bayraklarının göndere çekilmesiyle sona erdi.

Anzak Koyu’nda ‘Şafak Ayini’ yapıldı

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Anzak Koyu’nda ‘Şafak Ayini’ yapıldı

Anzak Koyu’nda ‘Şafak Ayini’ yapıldı
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Anzak Koyu’nda ‘Şafak Ayini’ yapıldı

Anzak Koyu’nda ‘Şafak Ayini’ yapıldı
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Anzak Koyu’nda ‘Şafak Ayini’ yapıldı

Anzak Koyu’nda ‘Şafak Ayini’ yapıldı
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Anzak Koyu’nda ‘Şafak Ayini’ yapıldı

Anzak Koyu’nda ‘Şafak Ayini’ yapıldı
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Anzak Koyu’nda ‘Şafak Ayini’ yapıldı

Anzak Koyu’nda ‘Şafak Ayini’ yapıldı
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Anzak Koyu’nda ‘Şafak Ayini’ yapıldı

Anzak Koyu’nda ‘Şafak Ayini’ yapıldı
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Anzak Koyu’nda ‘Şafak Ayini’ yapıldı

Anzak Koyu’nda ‘Şafak Ayini’ yapıldı
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Anzak Koyu’nda ‘Şafak Ayini’ yapıldı

Anzak Koyu’nda ‘Şafak Ayini’ yapıldı
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Anzak Koyu’nda ‘Şafak Ayini’ yapıldı

Anzak Koyu’nda ‘Şafak Ayini’ yapıldı
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Anzak Koyu’nda ‘Şafak Ayini’ yapıldı

Anzak Koyu’nda ‘Şafak Ayini’ yapıldı
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Anzak Koyu’nda ‘Şafak Ayini’ yapıldı

Anzak Koyu’nda ‘Şafak Ayini’ yapıldı
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Anzak Koyu’nda ‘Şafak Ayini’ yapıldı

Anzak Koyu’nda ‘Şafak Ayini’ yapıldı
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