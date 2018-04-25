Çanakkale’de, Anzak Çıkarması’nın 103’üncü yıldönümünde, Anzak Koyu’nda şafak ayini yapıldı.

Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı’nda, Arıburnu önündeki Anzak Koyu’nda yapılan Şafak Ayini öncesinde yaklaşık bin Anzak, gece geldikleri koyda sabaha kadar uyku tulumlarının içerisinde ayini bekledi. Yeni Zelanda ile Avustralya askeri bandosu, katılımcılara müzik dinletisi sundu. Alana kurulan dev ekranlardan savaş ile ilgili belgeseller gösterilirken, savaşa katılan askerlerin anılarının anlatıldığı röportajlar da yayınlandı. Koy yolunda güvenlik önlemlerinin arttırıldığı ve sıkı denetimlerin yapıldığı gözlendi.

Şafak ayini saat 05.30’da, Merasim Kıtası’nın tören alanına gelmesiyle başladı. Türkiye’yi Çanakkale Vali Yardımcısı Turan Yılmaz’ın temsil ettiği ayinde, ayrıca Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy, İngiltere’nin Avrupa ve Amerika’dan Sorumlu Bakanı Alan Duncan, Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton, İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Fransa Savunma Ataşesi Colonel Valery Sens ile çok sayıda yerli ve yabancı yetkili yer aldı.

Şafak ayininde, harekat boyunca hayatını kaybeden Avustralya, Yeni Zelanda ve Türk askerleri için saygı duruşu yapıldı. Yerel dilde de müzik çalındı.