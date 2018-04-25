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Anzaklar, Şafak Ayini’nde atalarını andı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 08:34 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, Anzak Çıkarması'nın 103’üncü yıldönümünde, Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Arıburnu önünde bulunan Anzak Koyu'nda anma töreni düzenlendi.

Anzaklar, Şafak Ayini’nde atalarını andı

Burak GEZEN-Fatih Emrah ERDOĞAN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, Anzak Çıkarması'nın 103’üncü yıldönümünde, Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Arıburnu önünde bulunan Anzak Koyu'nda anma töreni düzenlendi. Avustralya ve Yeni Zelanda’dan gelen bin kişi, Şafak Ayini töreninde dedeleri için dua etti.
Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda, Arıburnu önündeki Anzak Koyu'nda düzenlenen Şafak Ayini öncesinde, Yeni Zelanda ile Avustralya askeri bandosu müzik dinletisi sundu. Alana kurulan dev ekranlardan savaş ile ilgili belgeseller ve savaşa katılan askerlerin anılarının anlatıldığı röportajlar yayınlandı. Atalarını anmak için Avustralya ve Yeni Zelanda’dan gelen Anzaklar, çıkarmanın yapıldığı topraklarda uyku tulumları içinde uyuyarak, tören saatini bekledi. Geniş güvenlik önlemleri nedeniyle, Anzak Koyu’ndan kilometrelerce uzaklıkta güvenlik noktaları kuruldu. Jandarma ve Avustralya ile Yeni Zelanda güvenlik görevlileri, bu noktalarda sıkı denetimler yaptı. Görev kartı bulunmayan kişi ve araçların alana girmesine izin verilmedi. Katılımcıların da ulaşımı servislerle sağlandı. Ayin öncesindeki anlatımlarda, Avustralya ve Yeni Zelanda askerinin cesaretleri, dayanıklılıkları ve yardımlaşmalarıyla Anzak efsanesini yarattıkları ifade edildi.
Anzak Çıkarması'nın 103’ncü yıldönümü nedeniyle düzenlenen Şafak Ayini ise saat 05.30'da, Merasim Kıtası'nın tören alanına gelmesiyle başladı. Türkiye'yi Çanakkale Vali Yardımcısı Turan Yılmaz’ın temsil ettiği ayine, Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy, Avustralya İçişleri Göçmenlik ve Sınır Muhafaza Bakanı Peter Dutton, Avustralya ve Yeni Zelandalı askerler ile bin Anzak torunu katıldı. Şafak Ayini’nde, harekat boyunca hayatını kaybeden Avustralya, Yeni Zelanda ve Türk askerleri için saygı duruşu yapıldı. Yerel dilde, müzik çalındı.
Törende bir Türk subayı tarafından, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934 yılında Anzak annelerine hitaben yazdığı şu mektup okundu:
"Uzak memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar; burada dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar; gözyaşlarınızı dindiriniz, evlatlarınız bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır."
Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy ve Avustralya İçişleri Göçmenlik ve Sınır Muhafaza Bakanı Peter Dutton, günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yaptı. Ardından ise anma duası yapıldı. Ayin sırasında, ataları için dua eden Anzaklar hüzünlendi. Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın yanı sıra savaşa katılan ülkelere ait çelenkler, tören alanındaki ‘Anzak’ yazısının bulunduğu kaideye bırakıldı. Şafak ayini, Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda milli marşlarının çalınması ve bayraklarının göndere çekilmesiyle sona erdi.

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Anzaklar, Şafak Ayini’nde atalarını andıAnzaklar, Şafak Ayini’nde atalarını andıAnzaklar, Şafak Ayini’nde atalarını andıAnzaklar, Şafak Ayini’nde atalarını andı

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