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AÖF sınav sonuçları bekleniyor! 3 ders sınavı ne zaman yapılacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 14:09 | Son Güncelleme

2018 - 2018 eğitim ve öğretim yılında Bahar dönemi dönem sonu yani final sınavları yapıldı. Sınavda çıkan sorulara da bakan öğrenciler merakla AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak diye bekliyorlar. AÖF sınav sonuçları nasıl olursa ona göre bazıları 3 ders sınavına girecekler. Peki AÖF sonuçları ne zaman ilan edilecek ve 3 ders sınavı ne zaman?

AÖF sınav sonuçları bekleniyor! 3 ders sınavı ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim fakültesi Türkiye'de çok sayıda öğrenciye eğitim veriyor. Her yıl pek çok öğrenci AÖF'e kaydoluyor ki bu yüzden AÖF sonuçları için arama aypılıyor. 2017 2018 eğitim ve öğretim yılının sonuna gelindi ve dönem sonu sınavları yapıldı. Peki finaller nasıl geçti. AÖF öğrenciler soru ve cevaplara bakarak bununla bilgili bir fikir edindiler ama tabii nihai durum AÖF sonuçları açıklandığında ortaya çıkacak? Peki AÖF sınav sonuçlar ne zaman ilan edilecek?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sonuçlarının açıklanması sınav tarihinden 15 gün içinde oluyor. Herhangi bir aksilik olmazsa öğrenciler önümüzdeki günlerde veya haftaya AÖF sınav sonuçlarını öğrenebilecekler. Sonuçları öğrenmek için aşağıdaki bağlantı ile erişebileceğiniz sayfadan öğrenci girişi yapmanız gerekiyor. Sisteme giriş için T.C. kimlik numarası ve şifrenizi kullanacaksınız.

AÖF sınav sonuçları burada olacak

3 DERS SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversite rektörü tarafından açıklanan yeni sistemde AÖF öğrencilerinin dönem uzatmamaları adına yıl sonu girilecek tek ders sınavının bu yıldan üç derse çıkarıldığını açıklamıştı. 2018 takvimine göre AÖF öğrencileri, 21 Temmuz 2018'de üç ders sınavına girebilecekler.

AÇIK ÖĞRETİM'DE GEÇER NOT VE SINAV GEÇME NOTLARI

AÖF öğrencilerinin bir dersten geçebilmesi yani o derste başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden 35 almaları gerekmektedir. Öğrencilere vize ve final sınavlarından aldıkları puanlara göre sene sonunda hem rakam hem de notların harf karşılıkları belirlenir.

SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
0 – 32 FF 0,00 Kaldı

AÖF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Usul ve Esasları ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Bağıl Değerlendirme Esaslarına göre belirlenir. Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır. Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 5(beş) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Yanlış sütuna yapacağınız işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız.

Tüm sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Bu sınavlarda öğrencilerin, derslerin her birinden ayrı ayrı başarılı olmaları gerekmektedir. Cevaplar değerlendirilirken doğru cevaplara puan verilecek, yanlış cevaplar için puan düşürülmeyecektir. Başka bir deyişle, yanlış cevaplar doğru cevapları götürmeyecektir. Bu nedenle soru kitapçıklarındaki soruların cevapsız bırakılmaması, öğrencilerin yararınadır. Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.

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