AÖF sınav sonuçları bekleniyor! 3 ders sınavı ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim fakültesi Türkiye'de çok sayıda öğrenciye eğitim veriyor. Her yıl pek çok öğrenci AÖF'e kaydoluyor ki bu yüzden AÖF sonuçları için arama aypılıyor. 2017 2018 eğitim ve öğretim yılının sonuna gelindi ve dönem sonu sınavları yapıldı. Peki finaller nasıl geçti. AÖF öğrenciler soru ve cevaplara bakarak bununla bilgili bir fikir edindiler ama tabii nihai durum AÖF sonuçları açıklandığında ortaya çıkacak? Peki AÖF sınav sonuçlar ne zaman ilan edilecek?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sonuçlarının açıklanması sınav tarihinden 15 gün içinde oluyor. Herhangi bir aksilik olmazsa öğrenciler önümüzdeki günlerde veya haftaya AÖF sınav sonuçlarını öğrenebilecekler. Sonuçları öğrenmek için aşağıdaki bağlantı ile erişebileceğiniz sayfadan öğrenci girişi yapmanız gerekiyor. Sisteme giriş için T.C. kimlik numarası ve şifrenizi kullanacaksınız.

AÖF sınav sonuçları burada olacak

3 DERS SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversite rektörü tarafından açıklanan yeni sistemde AÖF öğrencilerinin dönem uzatmamaları adına yıl sonu girilecek tek ders sınavının bu yıldan üç derse çıkarıldığını açıklamıştı. 2018 takvimine göre AÖF öğrencileri, 21 Temmuz 2018'de üç ders sınavına girebilecekler.