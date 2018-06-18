AÖF üç ders sınavı ne zaman? AÖF üç ders sınavına kimler girebiliyor?

AÖF üç ders sınavı için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, final sınavı sonuçları açıklanması sonrasında gözlerini yapılacak 3 ders sınavına diktiler. AÖF üç ders sınavına girmeye hak kazanan öğrenciler, yaklaşık bir ay sonra girecekleri sınav için hazırlanmaya başladılar. AÖF üç ders sınavı mazaret kabul etmiyor. Sınava herhangi bir sebeple katılamayan veya katılmayan öğrenci için mazaret sınavı yapılmıyor. Peki AÖF üç ders sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Üç ders sınavına kimler girebiliyor? İşte detaylar...

AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrenciler için Üç ders sınavı, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü saat 15:00’de, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa’da gerçekleştirilecektir.