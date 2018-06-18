AÖF üç ders sınavı ne zaman? AÖF üç ders sınavına kimler girebiliyor?

AÖF üç ders sınavı için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, final sınavı sonuçları açıklanması sonrasında gözlerini yapılacak 3 ders sınavına diktiler. AÖF üç ders sınavına girmeye hak kazanan öğrenciler, yaklaşık bir ay sonra girecekleri sınav için hazırlanmaya başladılar. AÖF üç ders sınavı mazaret kabul etmiyor. Sınava herhangi bir sebeple katılamayan veya katılmayan öğrenci için mazaret sınavı yapılmıyor. Peki AÖF üç ders sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Üç ders sınavına kimler girebiliyor? İşte detaylar...
Anadolu Üniversitesi Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrenciler için Üç ders sınavı, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü saat 15:00’de, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa’da gerçekleştirilecektir.
Türkiye’de üç ders sınavının yapılacağı Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa büroları 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü 10:00 – 16:00 saatleri arasında açık olacaktır.
AÖF üç ders sınavına gireceği sınav ilini, 20-21-22 Haziran 2018 tarihlerinde T.C. kimlik/öğrenci numaraları ve şifreleri ile http://aof.anadolu.edu.tr adresi “Öğrenci Otomasyonu” bağlantısından sayfalarına giriş yaparak, AÖF bürolarına bizzat giderek veya 0850 200 46 10 nolu Açıköğretim Etkileşim Merkezini arayarak değiştirebilirler. Belirtilen tarihlerde değişiklik yapmayan öğrenciler Fakülte tarafından atandıkları sınav ilinde sınava girmek zorundadırlar.
Üç ders sınavı için sınav giriş belgeleri 16 Temmuz 2018 tarihinden itibaren http://aof.anadolu.edu.tr adresi “Öğrenci Otomasyonu” bağlantısından ve AÖF bürolarından verilecektir.
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin lisans veya ön lisans programlarında kayıtlı, üç dersten başarısız olan ve bu dersleri başarması durumunda mezun olabilecek öğrencilere tanınan üç ders sınav hakkından hangi durumdaki öğrencilerin yararlanabileceğine de açıklık getirdi. Kayıtlı olduğu bölüm veya programlarda tüm dersleri alan ve üç dersten başarısız olduğu için mezun olamayan öğrencilerin "üç ders sınavı"na girebileceğini aktaran Gündoğan, şunları ifade etti:
“Öğrencinin üç ders sınavına girebilmesi için, 2016/2017 öğretim yılı güz veya bahar döneminde o derslere kayıt yaptırmış olması gerekmektedir. Başarısız olduğu üç dersten (DZ) veya (YZ) harf notu alan öğrenciye üç ders sınav hakkı tanınmaz. Uygulamalı dersler (laboratuvar, pratik çalışma ve benzeri) için üç ders sınav hakkı tanınmaz. Üç ders sınav notu, dönem sonu sınav notu yerine geçer. Başarı notu; üç ders sınavı uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile üç ders sınavı notunun yüzdelik oranları dikkate alınarak belirlenir. Öğrencinin başarı notu; üç ders sınavı uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile üç ders sınav sonucu esas alınarak hesaplanır. Öğrencinin harf notları, dönem sonu sınavına ‘Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları’ kapsamında oluşan harf notu aralıkları dikkate alınarak belirlenir. Her ne sebeple olursa olsun üç ders sınavına katılmayan ve katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılamaz.”
Kayıtlı oldukları bölümlerde/programlarda tüm dersleri almış ve en fazla üç dersten başarısız olduğu için mezun olamayan öğrenciler "Üç Ders Sınavı"na girebilir.
Öğrencinin, güz ve bahar dönemlerinde toplamda en fazla üç başarısız dersi varsa ve bu derslere ilgili öğretim yılı dönemlerinde kayıt yaptırmışsa “Üç Ders Sınavı”na girebilir.
Lisans öğrenimini sürdürürken önlisans mezunu olmak isteyen ancak ilk 4 yarıyıldan başarısız dersi bulunan öğrenci, "Üç Ders Sınavı"na giremez .
(DZ) ve/veya (YZ) harf notu alan öğrenci, "Üç Ders Sınavı"na giremez.
Staj uygulamasına tabi olan öğrenci, yukarıda belirtilen koşulları sağlaması durumunda "Üç Ders Sınavı"na girebilir.
Uygulamalı dersler (laboratuvar, pratik çalışma ve benzeri uygulamalı dersler) için "Üç Ders Sınavı" hakkı tanınmaz."Üç Ders Sınavı" notu, dönem sonu sınavı notu yerine geçer. Başarı notu, sınav uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile "Üç Ders Sınavı" notunun yüzdelik oranları dikkate alınarak belirlenir.
Öğrencinin başarı notları; "Üç Ders Sınav" sonucu esas alınarak hesaplanır. Öğrencinin harf notları; "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları"na göre, ilgili dönemin dönem sonu sınavı harf notu aralıkları kullanılarak belirlenir.
Her ne sebeple olursa olsun "Üç Ders Sınavı"na katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.Türkiye Programları ve Yurt Dışı Programları için "Üç Ders Sınavı"; Fakülte Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenen tarihte ve sınav merkezlerinde gerçekleştirilir.
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