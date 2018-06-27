HABER

AÖF üç ders sınavı ne zaman? Kimler girebiliyor? Sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 13:57 | Son Güncelleme

AÖF üç ders sınavı, öğrenciler tarafından heyecanla bekleniyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan bahar dönemi final sınavı sonrasında üç ders sınavına girmeye hak kazananlar için sınav arayüzü açılmıştı. Belirlenen tarihler içerisinde AÖF öğrenciler, üç ders sınavı giriş yerini seçimini veya değişimin yaptılar. Peki AÖF üç ders sınavı ne zaman? Üç ders sınavına kimler girebiliyor? Üç ders sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte detaylar...

AÖF üç ders sınavı ne zaman? Kimler girebiliyor? Sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

AÖF üç ders sınavı için geri sayım başladı. Final sınavı sonrasında Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, girecekleri üç ders sınavına hazırlanmaya başladılar. Anadolu Üniversitesi, geçtğimiz günlerde AÖF üç ders sınavı arayüzünü öğrencilerin erişimine açmıştı. Bu arayüz ile giriş yapan öğrenciler, AÖF üç ders sınavı giriş sınavı için seçim veya değişim yaptılar. Peki AÖF üç ders sınavı ne zaman? Üç ders sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF üç ders sınavına kimler girebilir? İşte detaylar...

AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrenciler için Üç ders sınavı, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü saat 15:00’de, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa’da gerçekleştirilecektir.

ÜÇ DERS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Türkiye’de üç ders sınavının yapılacağı Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa büroları 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü 10:00 – 16:00 saatleri arasında açık olacaktır. AÖF üç ders sınavına gireceği sınav ilini, 20-21-22 Haziran 2018 tarihlerinde aşağıdaki linke tıklayarak açılan “Öğrenci Otomasyonu” bağlantısından T.C. kimlik/öğrenci numaraları ve şifreleri ile sayfalarına giriş yapmaları, AÖF bürolarına bizzat giderek veya 0850 200 46 10 nolu Açıköğretim Etkileşim Merkezini arayarak değiştirebilirler. Belirtilen tarihlerde değişiklik yapmayan öğrenciler Fakülte tarafından atandıkları sınav ilinde sınava girmek zorundadırlar.

Üç ders sınavı için sınav giriş belgeleri 16 Temmuz 2018 tarihinden itibaren http://aof.anadolu.edu.tr adresi “Öğrenci Otomasyonu” bağlantısından ve AÖF bürolarından verilecektir.

20-21-22 Haziran 2018 tarihlerinde üç ders sınav merkezi tercihi yapmayan öğrencilerin Fakülte tarafından ekte yer alan tablodaki illere göre atamaları yapılacaktır.

uc-ders-sinav-merkezleri

AÖF ÜÇ DERS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin lisans veya ön lisans programlarında kayıtlı, üç dersten başarısız olan ve bu dersleri başarması durumunda mezun olabilecek öğrencilere tanınan üç ders sınav hakkından hangi durumdaki öğrencilerin yararlanabileceğine de açıklık getirdi. Kayıtlı olduğu bölüm veya programlarda tüm dersleri alan ve üç dersten başarısız olduğu için mezun olamayan öğrencilerin "üç ders sınavı"na girebileceğini aktaran Gündoğan, şunları ifade etti:

“Öğrencinin üç ders sınavına girebilmesi için, 2016/2017 öğretim yılı güz veya bahar döneminde o derslere kayıt yaptırmış olması gerekmektedir. Başarısız olduğu üç dersten (DZ) veya (YZ) harf notu alan öğrenciye üç ders sınav hakkı tanınmaz. Uygulamalı dersler (laboratuvar, pratik çalışma ve benzeri) için üç ders sınav hakkı tanınmaz. Üç ders sınav notu, dönem sonu sınav notu yerine geçer. Başarı notu; üç ders sınavı uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile üç ders sınavı notunun yüzdelik oranları dikkate alınarak belirlenir. Öğrencinin başarı notu; üç ders sınavı uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile üç ders sınav sonucu esas alınarak hesaplanır. Öğrencinin harf notları, dönem sonu sınavına ‘Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları’ kapsamında oluşan harf notu aralıkları dikkate alınarak belirlenir. Her ne sebeple olursa olsun üç ders sınavına katılmayan ve katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılamaz.”

  • Kayıtlı oldukları bölümlerde/programlarda tüm dersleri almış ve en fazla üç dersten başarısız olduğu için mezun olamayan öğrenciler "Üç Ders Sınavı"na girebilir.

  • Öğrencinin, güz ve bahar dönemlerinde toplamda en fazla üç başarısız dersi varsa ve bu derslere ilgili öğretim yılı dönemlerinde kayıt yaptırmışsa “Üç Ders Sınavı”na girebilir.

  • Lisans öğrenimini sürdürürken önlisans mezunu olmak isteyen ancak ilk 4 yarıyıldan başarısız dersi bulunan öğrenci, "Üç Ders Sınavı"na giremez .

  • (DZ) ve/veya (YZ) harf notu alan öğrenci, "Üç Ders Sınavı"na giremez.

  • Staj uygulamasına tabi olan öğrenci, yukarıda belirtilen koşulları sağlaması durumunda "Üç Ders Sınavı"na girebilir.

  • Uygulamalı dersler (laboratuvar, pratik çalışma ve benzeri uygulamalı dersler) için "Üç Ders Sınavı" hakkı tanınmaz."Üç Ders Sınavı" notu, dönem sonu sınavı notu yerine geçer. Başarı notu, sınav uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile "Üç Ders Sınavı" notunun yüzdelik oranları dikkate alınarak belirlenir.

  • Öğrencinin başarı notları; "Üç Ders Sınav" sonucu esas alınarak hesaplanır. Öğrencinin harf notları; "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları"na göre, ilgili dönemin dönem sonu sınavı harf notu aralıkları kullanılarak belirlenir.

  • Her ne sebeple olursa olsun "Üç Ders Sınavı"na katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.Türkiye Programları ve Yurt Dışı Programları için "Üç Ders Sınavı"; Fakülte Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenen tarihte ve sınav merkezlerinde gerçekleştirilir.

  • Türkiye Programlarına kayıtlı bulunan ve halen cezaevinde/tutukevinde olup "Üç Ders Sınavı"na girme hakkı olan öğrencinin sınavı, bulunduğu ildeki cezaevinde/tutukevinde yapılır.
    PARTNERPembe bikini dikkat çektiPembe bikini dikkat çekti
    • Kayıp çocuklarla ilgili son dakika gelişme! İçişleri Bakanlığı açıkladıKayıp çocuklarla ilgili son dakika gelişme! İçişleri Bakanlığı açıkladı
    Bursa'da tarım alanları doludan zarar gördüBursa'da tarım alanları doludan zarar gördü
    YORUMLARI GÖR ( 0 )
    Anahtar Kelimeler:
    aöf Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi üç ders sınavı ne zaman sınav giriş belgesi

    En Çok Okunan Haberler

    Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

    Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

    Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

    Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

    Emekliye müjde! 355 TL verilecek

    Emekliye müjde! 355 TL verilecek

    İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

    İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

    Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

    Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

    Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

    Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

    İlginizi Çekebilir

    Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

    Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

    Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

    Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

    AKOM’dan İstanbul'da hava durumuyla alakalı kafaları karıştıran açıklama

    AKOM’dan İstanbul'da hava durumuyla alakalı kafaları karıştıran açıklama

    Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

    Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Diğer Haberler
    Kayıp Eylül'le ilgili korkunç şüphe! Aracın arka koltukları yıkanmış

    Kayıp Eylül'le ilgili korkunç şüphe! Aracın arka koltukları yıkanmış

    Yaşlı insanlar İstanbul'da Silivri Birlik Halk Otobüsleri'ne alınmıyor iddiası

    Yaşlı insanlar İstanbul'da Silivri Birlik Halk Otobüsleri'ne alınmıyor iddiası

    Eşinin cep telefonundaki mesajları görünce dehşet saçtı

    Eşinin cep telefonundaki mesajları görünce dehşet saçtı

    Kayıp çocuklarla ilgili son dakika gelişme! İçişleri Bakanlığı açıkladı

    Kayıp çocuklarla ilgili son dakika gelişme! İçişleri Bakanlığı açıkladı

    Son dakika! Kahramanmaraş'ta çatışma: Şehit ve yaralılar var

    Son dakika! Kahramanmaraş'ta çatışma: Şehit ve yaralılar var

    Kemal Kılıçdaroğlu’na kötü haber

    Kemal Kılıçdaroğlu’na kötü haber

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.