AÖF üç ders sınavı ne zaman? Kimler girebiliyor? Sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

AÖF üç ders sınavı için geri sayım başladı. Final sınavı sonrasında Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, girecekleri üç ders sınavına hazırlanmaya başladılar. Anadolu Üniversitesi, geçtğimiz günlerde AÖF üç ders sınavı arayüzünü öğrencilerin erişimine açmıştı. Bu arayüz ile giriş yapan öğrenciler, AÖF üç ders sınavı giriş sınavı için seçim veya değişim yaptılar. Peki AÖF üç ders sınavı ne zaman? Üç ders sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF üç ders sınavına kimler girebilir? İşte detaylar...

AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrenciler için Üç ders sınavı, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü saat 15:00’de, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa’da gerçekleştirilecektir.

ÜÇ DERS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Türkiye’de üç ders sınavının yapılacağı Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa büroları 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü 10:00 – 16:00 saatleri arasında açık olacaktır. AÖF üç ders sınavına gireceği sınav ilini, 20-21-22 Haziran 2018 tarihlerinde aşağıdaki linke tıklayarak açılan “Öğrenci Otomasyonu” bağlantısından T.C. kimlik/öğrenci numaraları ve şifreleri ile sayfalarına giriş yapmaları, AÖF bürolarına bizzat giderek veya 0850 200 46 10 nolu Açıköğretim Etkileşim Merkezini arayarak değiştirebilirler. Belirtilen tarihlerde değişiklik yapmayan öğrenciler Fakülte tarafından atandıkları sınav ilinde sınava girmek zorundadırlar.