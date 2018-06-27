AÖF üç ders sınavı ne zaman? Kimler girebiliyor? Sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

AÖF üç ders sınavı için geri sayım başladı. Final sınavı sonrasında Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, girecekleri üç ders sınavına hazırlanmaya başladılar. Anadolu Üniversitesi, geçtğimiz günlerde AÖF üç ders sınavı arayüzünü öğrencilerin erişimine açmıştı. Bu arayüz ile giriş yapan öğrenciler, AÖF üç ders sınavı giriş sınavı için seçim veya değişim yaptılar. Peki AÖF üç ders sınavı ne zaman? Üç ders sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF üç ders sınavına kimler girebilir? İşte detaylar...
Anadolu Üniversitesi Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrenciler için Üç ders sınavı, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü saat 15:00’de, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa’da gerçekleştirilecektir.
Türkiye’de üç ders sınavının yapılacağı Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa büroları 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü 10:00 – 16:00 saatleri arasında açık olacaktır. AÖF üç ders sınavına gireceği sınav ilini, 20-21-22 Haziran 2018 tarihlerinde aşağıdaki linke tıklayarak açılan “Öğrenci Otomasyonu” bağlantısından T.C. kimlik/öğrenci numaraları ve şifreleri ile sayfalarına giriş yapmaları, AÖF bürolarına bizzat giderek veya 0850 200 46 10 nolu Açıköğretim Etkileşim Merkezini arayarak değiştirebilirler. Belirtilen tarihlerde değişiklik yapmayan öğrenciler Fakülte tarafından atandıkları sınav ilinde sınava girmek zorundadırlar.
Üç ders sınavı için sınav giriş belgeleri 16 Temmuz 2018 tarihinden itibaren http://aof.anadolu.edu.tr adresi “Öğrenci Otomasyonu” bağlantısından ve AÖF bürolarından verilecektir.
20-21-22 Haziran 2018 tarihlerinde üç ders sınav merkezi tercihi yapmayan öğrencilerin Fakülte tarafından ekte yer alan tablodaki illere göre atamaları yapılacaktır.
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin lisans veya ön lisans programlarında kayıtlı, üç dersten başarısız olan ve bu dersleri başarması durumunda mezun olabilecek öğrencilere tanınan üç ders sınav hakkından hangi durumdaki öğrencilerin yararlanabileceğine de açıklık getirdi. Kayıtlı olduğu bölüm veya programlarda tüm dersleri alan ve üç dersten başarısız olduğu için mezun olamayan öğrencilerin "üç ders sınavı"na girebileceğini aktaran Gündoğan, şunları ifade etti:
“Öğrencinin üç ders sınavına girebilmesi için, 2016/2017 öğretim yılı güz veya bahar döneminde o derslere kayıt yaptırmış olması gerekmektedir. Başarısız olduğu üç dersten (DZ) veya (YZ) harf notu alan öğrenciye üç ders sınav hakkı tanınmaz. Uygulamalı dersler (laboratuvar, pratik çalışma ve benzeri) için üç ders sınav hakkı tanınmaz. Üç ders sınav notu, dönem sonu sınav notu yerine geçer. Başarı notu; üç ders sınavı uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile üç ders sınavı notunun yüzdelik oranları dikkate alınarak belirlenir. Öğrencinin başarı notu; üç ders sınavı uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile üç ders sınav sonucu esas alınarak hesaplanır. Öğrencinin harf notları, dönem sonu sınavına ‘Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları’ kapsamında oluşan harf notu aralıkları dikkate alınarak belirlenir. Her ne sebeple olursa olsun üç ders sınavına katılmayan ve katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılamaz.”
Kayıtlı oldukları bölümlerde/programlarda tüm dersleri almış ve en fazla üç dersten başarısız olduğu için mezun olamayan öğrenciler "Üç Ders Sınavı"na girebilir.
Öğrencinin, güz ve bahar dönemlerinde toplamda en fazla üç başarısız dersi varsa ve bu derslere ilgili öğretim yılı dönemlerinde kayıt yaptırmışsa “Üç Ders Sınavı”na girebilir.
Lisans öğrenimini sürdürürken önlisans mezunu olmak isteyen ancak ilk 4 yarıyıldan başarısız dersi bulunan öğrenci, "Üç Ders Sınavı"na giremez .
(DZ) ve/veya (YZ) harf notu alan öğrenci, "Üç Ders Sınavı"na giremez.
Staj uygulamasına tabi olan öğrenci, yukarıda belirtilen koşulları sağlaması durumunda "Üç Ders Sınavı"na girebilir.
Uygulamalı dersler (laboratuvar, pratik çalışma ve benzeri uygulamalı dersler) için "Üç Ders Sınavı" hakkı tanınmaz."Üç Ders Sınavı" notu, dönem sonu sınavı notu yerine geçer. Başarı notu, sınav uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile "Üç Ders Sınavı" notunun yüzdelik oranları dikkate alınarak belirlenir.
Öğrencinin başarı notları; "Üç Ders Sınav" sonucu esas alınarak hesaplanır. Öğrencinin harf notları; "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları"na göre, ilgili dönemin dönem sonu sınavı harf notu aralıkları kullanılarak belirlenir.
Her ne sebeple olursa olsun "Üç Ders Sınavı"na katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.Türkiye Programları ve Yurt Dışı Programları için "Üç Ders Sınavı"; Fakülte Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenen tarihte ve sınav merkezlerinde gerçekleştirilir.
Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı
'Biz ne dersek o olacak' diyen MHP'li Sefer Aycan, Bahçeli tarafından görevinden alındı
Adıyaman'da düşen uçağın pilotun son görüntüleri ortaya çıktı
Yolcu uçağına polis baskını ! Herkes şoka girdi!
Google çalışanını öldüren kadın seri katil çıktı!
Kendisine tecavüz eden kocasını öldüren Sudanlı kadın idam cezasından kurtuldu
Yatak odasındaki dolabında ölü bulundu!
Ülkücüler 2 hatası yüzünden Meral Akşener'e oy vermedi
Seçim kampanyası sosyal medyaya da bulaştı!
Erdoğan ve Bahçeli bugün görüşecek!
MEB 2018 LGS sonuçlarının ardından özel liselerin kayıt takvimi açıklandı! İşte LGS için tercih süreci detayları!
LGS sonuçları ilan edildi, LGS sonuç sorgulama sayfası açıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum